Tomate agroecológico desde Lavalle: la experiencia de una cooperativa que produce salsa y fresco

La producción de tomate es una de las más importantes en Mendoza dentro de la agricultura. De hecho, el mercado se divide principalmente en dos segmentos: tomate para consumo en fresco y tomate destinado a la industria. La provincia se caracteriza sobre todo por producir tomate industrial, aunque también hay volúmenes dirigidos al mercado fresco.

Este último es el caso de La Nueva Colonia , una cooperativa integrada por familias que se dedican a la producción agroecológica. Si bien cuentan con una producción variada, uno de sus principales fuertes es el tomate. La organización está ubicada al este de Lavalle, en la zona comprendida entre Guaymallén y Maipú.

Cristóbal Cardozo , productor agrícola de la cooperativa, explicó a Sitio Andino que dividen sus plantaciones en tres etapas: surcos tempranos para la venta en fresco antes de Navidad, plantaciones intermedias destinadas a la elaboración de salsa y plantaciones tardías que se cosechan antes de las heladas.

La Nueva Colonia es una cooperativa conformada por familias que está ubicada en Lavalle

La experiencia de La Nueva Colonia tiene como objetivo elaborar salsas, conservas, productos secos y también abastecer el consumo pequeño de fresco. “La producción para salsa se realiza entre fines de octubre y noviembre, asegurando un tomate tardío antes de las primeras heladas”, señaló Cardozo.

“Para salsa, el tomate se planta directamente al piso, no empalizado, para que madure de manera uniforme. Esto es importante, especialmente para el tomate destinado a secado y elaboración de salsas”, completó.

Además, detalló que en pocos días –entre el 15 y el 20 de septiembre– comenzarán con la producción de una pequeña cantidad de surcos destinados a la venta en fresco.

El tipo de producción que llevan adelante es a pequeña escala. De hecho, coordinan con sus consumidores para planificar la producción y cubrir la demanda sin generar desperdicios. “Esto nos da estabilidad frente a los aumentos de costos y a los cambios climáticos que se presentan en Mendoza”, explicó Cardozo.

Cooperativa la nueva colonia 3 La cooperativa vende sus productos a 150 familias y cuenta con un puesta en la VidaFeria del Parque Central Foto: Gentileza La Nueva Colonia

Producción de tomate con destinos específicos

La cooperativa cuenta con una forma muy particular de comercializar sus productos. Por un lado, disponen de un puesto en la feria agroecológica VidaFeria, que funciona cada sábado en el Parque Central de 10 a 16 horas. Por otro, realizan acuerdos con 150 familias que encargan con anticipación y planifican su consumo anual.

“Ellos elaboran un listado de lo que esperan consumir durante el año y, en base a eso, evaluamos cuánto producir, cuánta tierra utilizar y cuáles son los costos estimados”.

Se trata de una estrategia muy útil para pequeños productores, ya que les permite anticiparse a gastos vinculados con electricidad, insumos y energía.

Costos de producción en un contexto de bajo consumo

El complejo escenario económico también se refleja en el sector agrícola y se percibe en los bajos precios que reciben los productores. En este sentido, el cajón de tomate, que en julio de 2024 alcanzó un valor de $80.000, este año llegó a costar apenas $20.000. Es decir, una caída pronunciada del precio, vinculada principalmente al bajo consumo.

Esta situación también golpea a los pequeños productores. Según Cardozo, “en enero pasado, los costos de producción se dispararon”. Y agregó: “Antes regábamos con gastos mínimos, pero en la última temporada llegamos a pagar casi un millón y medio por la misma cantidad de agua. Además, los combustibles y otros insumos también aumentaron mucho”.

Cooperativa la nueva colonia 2 (2) En La Nueva Colonia también trabajan pimiento, berenjena, choclo, zapallo, melón, sandía y otras hojas verdes. Foto: Gentileza La Nueva Colonia

El productor también se refirió a la producción convencional, donde los costos son todavía más elevados: “La semilla híbrida, los fertilizantes y otros insumos representan un gasto muy superior al que tenemos en producción agroecológica”.

La coordinación como estrategia para sostener la producción

Los distintos sectores de la economía atraviesan un momento complejo, aunque con diferentes estrategias buscan sostenerse. Tal es el caso de la cooperativa familiar La Nueva Colonia que tal como expresó Cardozo, a pesar de los embates, logra producir y comercializar a partir de una planificación anticipada y una producción agroecológica que asegura eficiencia en la elaboración de tomate.