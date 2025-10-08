Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 8 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 8 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de Ruta Nacional N°146 con calle San Francisco y adyacencias; Cuadro Bombal. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Mouriño, La Severina, La Pichana y Ramón Vera; Cañada Seca. De 15.15 a 19.15 h.

– En calle Capiz de Abajo, hacia el este de Carril Calise Nacional. De 9.45 a 13.45 h.

– En la Ruta Provincial N°92, entre calle Miguel Silva y Ruta Tabanera. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Miércoles 08 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/xxgHIOO4tj

– Entre calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50, Acceso Este y cercanías; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Rawson, entre 9 de julio y Arístides Villanueva, y áreas adyacentes; Luzuriaga. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Boedo, entre José Correa y Agote, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Perito Moreno, entre Zanetti y Carril Podestá. En Callejón Crespi y en calle El Resplandor, hacia el norte de Perito Moreno. En el barrio Jerusalén y adyacencias; Santa Blanca. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Cobos, hacia el sur de la Picada a Tupungato; Ugarteche. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el este de la calle Crucero General Belgrano, y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Edemsa brindó recomendaciones ante los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.