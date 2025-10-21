Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este martes 21 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Juan Cobos Este, Agustín Goyenechea, Avellaneda y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Guillermo Díaz y Prolongación Fuenzalida. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.20 a 13.20 h.– En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Hidalgo, hacia el norte de Martín Güemes. En los barrios Martín Fierro y Urquiza; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Rama N°3, entre Proyectadas V177 y V178; 3 de Mayo. De 10.30 a 13.30 h.

– Hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82. En el barrio Aguaribay. En calles Los Pozos y Prolongación Mitre. En la Ruta Provincial N°82, entre calles Besares y Pueyrredón. Entre calles Mitre, Viamonte, Los Aromos, Pueyrredón, Ruta Provincial N°82 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Guardia Vieja, en el barrio Terrazas Park Vistalba; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Proyectada J356, entre Costa Flores y Cobos; Pedriel. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Equidad, La Amistad, Caridad, Larrea y Honor. En el barrio Puesta del Sol; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa luz corte.png Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.