21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 21 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre
Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana
Mantenimiento

Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Luján de Cuyo

  • – Entre calles Equidad, La Amistad, Caridad, Larrea y Honor. En el barrio Puesta del Sol; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Proyectada J356, entre Costa Flores y Cobos; Pedriel. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Guardia Vieja, en el barrio Terrazas Park Vistalba; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82. En el barrio Aguaribay. En calles Los Pozos y Prolongación Mitre. En la Ruta Provincial N°82, entre calles Besares y Pueyrredón. Entre calles Mitre, Viamonte, Los Aromos, Pueyrredón, Ruta Provincial N°82 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • – En calle Rama N°3, entre Proyectadas V177 y V178; 3 de Mayo. De 10.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En calle Hidalgo, hacia el norte de Martín Güemes. En los barrios Martín Fierro y Urquiza; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.20 a 13.20 h.– En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

Embed

San Carlos

  • – Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Guillermo Díaz y Prolongación Fuenzalida. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Iselín, Rivadavia, Rawson y Sardi. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Belgrano, Moreno, Yrigoyen y Pueyrredón. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Juan Cobos Este, Agustín Goyenechea, Avellaneda y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa luz corte.png
Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 16 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 13 de octubre

Un sismo movió el piso en Chile y se sintió en Mendoza: ¿lo sentiste?

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 21 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Por Marcelo López Álvarez
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino.
Boletín Oficial

Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino por el operativo

Por Florencia Martinez del Rio