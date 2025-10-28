28 de octubre de 2025
Misterio interestelar

La NASA confirma cuándo el cometa 3I/ATLAS llegará a la Tierra

El cometa 3I/ATLAS genera expectativa internacional; la NASA revela detalles sobre su trayectoria y composición antes de acercarse a nuestro planeta.

La NASA confirma cuándo el cometa 3I/ATLAS llegará a la Tierra

La NASA confirma cuándo el cometa 3I/ATLAS llegará a la Tierra

 Por Analía Martín

El cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar detectado en julio de 2025 desde Chile, continúa despertando la curiosidad de astrónomos y aficionados. La NASA y agencias europeas estudian su velocidad récord y composición, destacando que se trata del tercer objeto de origen extragaláctico observado en la historia. Este cometa pasará cerca de la Tierra en diciembre, aunque sin representar ningún riesgo para el planeta.

Avances de la NASA en el seguimiento del cometa

Desde su descubrimiento, la NASA confirmó que 3I/ATLAS viaja a una velocidad impresionante de 210 mil km/h, la más alta registrada para un cuerpo del Sistema Solar. Su núcleo está compuesto de hielo y roca, lo que provoca que emita gases y polvo a medida que se aproxima al Sol. Durante el perihelio, el 29 de octubre, el cometa alcanzará su punto más cercano al astro, generando una intensa estela de partículas que permitirá analizar su comportamiento y estructura en detalle.

Las observaciones combinadas del Telescopio Hubble y del James Webb han mostrado que 3I/ATLAS presenta una anti-cola inusual, un fenómeno donde parte de los materiales se dirigen hacia el Sol, contrario a lo habitual. Esta particularidad ha motivado debates sobre su origen, incluso inspirando teorías de posibles componentes tecnológicos, aunque la comunidad científica enfatiza que todavía no hay evidencia de inteligencia extraterrestre.

El recorrido del cometa 3I/ATLAS

El recorrido del cometa 3I/ATLAS

Composición y particularidades del cometa

El cometa posee un núcleo estimado entre 440 metros y 5,6 kilómetros, rodeado por una coma de gas y polvo. La proporción de dióxido de carbono es significativamente mayor que la de agua, un rasgo que lo diferencia de otros cometas del Sistema Solar y que podría revelar información sobre la formación de sistemas planetarios fuera de nuestra galaxia. Su trayectoria hiperbólica confirma su origen interestelar, mientras que su acercamiento a Marte y Venus ha sido monitoreado para obtener datos precisos de su órbita y dinámica.

Entre los aspectos más sorprendentes se encuentra la polarización extrema de la luz que refleja y la variación de color de su superficie. Estas características sugieren una estructura física y química única, que mantiene a los astrónomos atentos a cada medición. La comunidad científica aprovecha esta oportunidad para estudiar la evolución de cometas interestelares y ampliar la comprensión sobre el universo primitivo.

Cometa | La NASA y agencias europeas estudian su velocidad récord y composición

Cometa | La NASA y agencias europeas estudian su velocidad récord y composición

El seguimiento del cometa 3I/ATLAS incluye misiones espaciales y telescopios terrestres coordinados por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Esta campaña no sólo busca recabar información científica, sino también mejorar las técnicas de medición orbital. A pesar de su cercanía a la Tierra el 19 de diciembre, la NASA asegura que no hay peligro, ya que permanecerá a más de 240 millones de kilómetros del planeta.

