Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 22 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 20 de octubre

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 21 de octubre

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°184 y Agua Botada; Río Grande. De 8.00 a 12.00 h.

– En calle Sarmiento, entre El Ombú y El Pasatiempo, y áreas adyacentes; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle La Virgen, hacia el oeste de Lencinas; El Cepillo. De 10.00 a 12.00 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Miércoles 22 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/iHETLGVjib

– En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Bodega Piedra Negra; Los Chacayes. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Bascuñán, Fuerte Las Rosas, Quintana y Ruta Tabanera. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Videla Castillo, entre Vieytes y Scaramella. En el barrio Liceo Golf Club y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y callejón Molina. En calle Crucero General Belgrano, entre carril Gómez y calle N°374. En calle N°374, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

– Hacia el noreste de la intersección de Acceso Sur y calle Anchorena. En calle Arrayanes, en fideicomisos Maza 1 y 2 y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.00 h.

– Entre calles Las Orquídeas, Los Gladiolos, José Segura, Democracia, Los Ceibos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 14.30 a 17.30 h.

– En la intersección de calles San Esteban con Lavalle y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.