22 de octubre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 22 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – En la intersección de calles San Esteban con Lavalle y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Las Orquídeas, Los Gladiolos, José Segura, Democracia, Los Ceibos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 14.30 a 17.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.00 h.

  • – Hacia el noreste de la intersección de Acceso Sur y calle Anchorena. En calle Arrayanes, en fideicomisos Maza 1 y 2 y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • – En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y callejón Molina. En calle Crucero General Belgrano, entre carril Gómez y calle N°374. En calle N°374, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Videla Castillo, entre Vieytes y Scaramella. En el barrio Liceo Golf Club y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – Entre calles Bascuñán, Fuerte Las Rosas, Quintana y Ruta Tabanera. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°94, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Bodega Piedra Negra; Los Chacayes. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle La Virgen, hacia el oeste de Lencinas; El Cepillo. De 10.00 a 12.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Emilio Mitre, Pasteur, Tirasso y España. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Sarmiento, entre El Ombú y El Pasatiempo, y áreas adyacentes; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°184 y Agua Botada; Río Grande. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

