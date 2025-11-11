11 de noviembre de 2025
Ciberriesgos y "seguros por uso": los nuevos desafíos del mercado asegurador

Los ciberriesgos avanzan más rápido que las coberturas. El mercado asegurador busca adaptarse con nuevas modalidades y seguros digitales.

Ciberriesgos, hackeos y fraude digital: el seguro que aún no existe.

    •  Por Celeste Funes

    Los ciberriesgos y las estafas digitales crecen en todo el mundo y desafían al mercado asegurador argentino, que aún busca ofrecer soluciones para usuarios comunes. En diálogo con este medio, el especialista Edgardo Juchniuk explica cómo evoluciona el sector y, además, presenta una nueva modalidad: los seguros por uso.

    - ¿Qué está pasando con los ciberriesgos y cómo responde el mercado asegurador?

    Edgardo Juchniuk: El tema de los ciberriesgos ha empezado a aparecer cada vez más en los medios, y es lógico, porque estamos frente a un problema global. Sin embargo, la realidad es que todavía no hay una solución concreta para las personas comunes. Hoy las coberturas que existen están dirigidas casi exclusivamente a las grandes empresas.

    Hace dos años, una empresa de primer nivel en la Argentina estuvo casi dos meses sin poder operar sus sistemas por un hackeo. Este tipo de ataques pueden ir desde intervenirte la página web hasta acceder a tus cuentas bancarias o robarte datos para luego pedir rescates en criptomonedas. Es algo que ocurre en todo el mundo, y el problema es que los seguros exigen ciertos niveles de seguridad informática que muchas compañías —y mucho menos los particulares— no tienen.

    - Entonces, ¿qué pasa con los usuarios comunes?

    EJ: Hay un vacío que el sector debería cubrir. A la gente de a pie también le hackean los celulares o el WhatsApp, acceden a sus datos bancarios o los estafan con falsas promociones. Es una gran oportunidad para el mercado asegurador ofrecer respuestas a la ciudadanía. Porque hoy, si te estafan por una página falsa, nadie te responde.

    ciber delito crimen riesgo ciberdelito hacker ciberataque informático

    "La tecnología que usan los estafadores también puede utilizarse para proteger a la gente", afirma Edgardo Juchniuk, asesor de seguros.

    - ¿Qué otros casos frecuentes de estafas se ven en Argentina?

    EJ: Aparecen portales falsos con ofertas increíbles, que terminan siendo estafas masivas. Venden un producto barato, la gente paga, nunca recibe nada y nadie denuncia porque son montos pequeños. Pero si cien mil personas caen, son millones de pesos diarios.

    También hay campañas falsas, como una que usaba el nombre de una conocida bodega y ofrecía cajas de vino a cambio de un envío de 20 mil pesos. Miles de personas cayeron. Se denunciaron las cuentas falsas de Instagram, pero vuelven a aparecer con otro nombre.

    Y ni hablar de las estafas a jubilados, que siguen multiplicándose con falsas promociones de empresas como Aguas Mendocinas. Es un tema serio que debería estar en el foco de las autoridades. No es menor, porque la tecnología que usan los estafadores también puede utilizarse para proteger a la gente.

    - ¿Cómo se está adaptando el mercado de seguros a esta realidad digital?

    EJ: Hoy el sector tiene una gran deuda en materia de seguros digitales personales. No alcanza con proteger a las empresas. Hay que ofrecer pólizas que cuiden la identidad digital, los datos bancarios y la seguridad informática de cualquier usuario. Los ciberdelitos no distinguen edades ni sectores: pueden afectar a todos.

    - Una novedad en el mundo asegurador son los “Seguros por Uso”, ¿qué son y cómo funcionan?

    EJ: Es una nueva modalidad de cobertura que empieza a implementarse en Argentina. Están dirigidos a vehículos que no se utilizan todos los días, como motos de alta gama, cuatriciclos o autos clásicos.

    El sistema funciona mediante una aplicación móvil. Cuando el usuario quiere usar el vehículo, activa el seguro, saca fotos del rodado y queda cubierto solo por el tiempo de uso. Es una forma de ajustar costos y pagar únicamente por el servicio efectivo. Por ejemplo, alguien que solo usa su moto los fines de semana puede activar el seguro esos días y no pagar una cuota mensual completa. Es un modelo que ya funciona en otros países y ahora se está introduciendo en el mercado local.

    - ¿Qué beneficios puede traer esta modalidad?

    EJ: Es una opción más justa y económica, sobre todo para quienes usan su vehículo de manera ocasional. También apunta a ajustar el sistema de costos del seguro, algo que venimos reclamando hace tiempo.

    Por eso insisto en que el mercado asegurador debe modernizarse, tanto en materia de tecnología digital como en modelos flexibles de cobertura.

