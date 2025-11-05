5 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Remedios naturales

Jardinería y plantas medicinales: ¿para qué sirve el té de menta?

En la jardinería de plantas medicinales, el té de menta tiene usos que sorprenden. Descubrí por qué este clásico sigue siendo un aliado natural.

 Por Analía Martín

El té de menta es una de las infusiones más tradicionales dentro del mundo de las plantas medicinales. Popular en hogares de Mendoza y todo el país, su aroma fresco y su sabor suave lo vuelven una alternativa natural para acompañar cuidados cotidianos de salud. Se lo valora por su sabor y sus propiedades digestivas y relajantes.

Beneficios digestivos y alivio estomacal

En la cultura hogareña argentina, el té de menta suele tomarse después de comidas abundantes. La menta ayuda a relajar los músculos del estómago y del intestino, lo que permite disminuir la hinchazón, los gases y la indigestión. Muchas personas lo incorporan luego de almuerzos pesados o carnes, especialmente comunes en reuniones familiares o asados de fin de semana.

También puede aliviar espasmos intestinales, siendo útil en cuadros de colon irritable leves. Si bien no reemplaza tratamientos médicos, su uso frecuente está asociado a una mejora en el bienestar digestivo general.

malestar intestinal y té de menta
La planta de menta, además de aromática es un verdadero alivio para problemas estomacales

Jardinería y plantas medicinales en casa

En Mendoza, la menta se cultiva con facilidad gracias a su resistencia y crecimiento rápido. Es una planta noble, ideal para quienes recién comienzan en jardinería. Solo requiere semisombra y riego moderado. Sin embargo, puede expandirse mucho, por lo que se recomienda plantarla en macetas o espacios controlados.

Entre los beneficios de cultivar menta:

  • Aromatiza el jardín.
  • Atrae insectos benéficos, como las abejas.
  • Sirve para preparar infusiones frescas en el momento.

Alivio respiratorio y relajación natural

Otra de las propiedades destacadas del té de menta es su capacidad para despejar vías respiratorias. El mentol, su componente principal, ayuda a aliviar la congestión nasal, el dolor de garganta y la tos. Esto lo vuelve una buena opción en invierno o ante cambios bruscos de temperatura, frecuentes en regiones serranas y precordilleranas.

taza de té de menta
Jardinería y plantas medicinales | La menta, un indispensable en tu botiquín natural

Además, su efecto relajante contribuye a disminuir la ansiedad y mejorar el sueño, por lo que se toma habitualmente por las noches. También se utiliza para aliviar dolores de cabeza leves, especialmente los vinculados a la tensión muscular.

El té de menta es un recurso versátil dentro del uso cotidiano de plantas medicinales. Cultivarla en casa resulta sencillo y económico, convirtiéndola en una aliada valiosa para quienes disfrutan de la jardinería y los remedios naturales.

