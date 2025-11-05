Jardinería y plantas medicinales: ¿para qué sirve el té de menta? 

El té de menta es una de las infusiones más tradicionales dentro del mundo de las plantas medicinales. Popular en hogares de Mendoza y todo el país, su aroma fresco y su sabor suave lo vuelven una alternativa natural para acompañar cuidados cotidianos de salud. Se lo valora por su sabor y sus propiedades digestivas y relajantes.

En la cultura hogareña argentina, el té de menta suele tomarse después de comidas abundantes. La menta ayuda a relajar los músculos del estómago y del intestino , lo que permite disminuir la hinchazón, los gases y la indigestión. Muchas personas lo incorporan luego de almuerzos pesados o carnes, especialmente comunes en reuniones familiares o asados de fin de semana.

También puede aliviar espasmos intestinales , siendo útil en cuadros de colon irritable leves. Si bien no reemplaza tratamientos médicos, su uso frecuente está asociado a una mejora en el bienestar digestivo general.

En Mendoza, la menta se cultiva con facilidad gracias a su resistencia y crecimiento rápido. Es una planta noble, ideal para quienes recién comienzan en jardinería. Solo requiere semisombra y riego moderado. Sin embargo, puede expandirse mucho, por lo que se recomienda plantarla en macetas o espacios controlados.

Entre los beneficios de cultivar menta:

Aromatiza el jardín.

Atrae insectos benéficos , como las abejas.

, como las abejas. Sirve para preparar infusiones frescas en el momento.

Este cultivo se integra bien con huertas urbanas típicas en balcones y terrazas mendocinas.

Alivio respiratorio y relajación natural

Otra de las propiedades destacadas del té de menta es su capacidad para despejar vías respiratorias. El mentol, su componente principal, ayuda a aliviar la congestión nasal, el dolor de garganta y la tos. Esto lo vuelve una buena opción en invierno o ante cambios bruscos de temperatura, frecuentes en regiones serranas y precordilleranas.

Además, su efecto relajante contribuye a disminuir la ansiedad y mejorar el sueño, por lo que se toma habitualmente por las noches. También se utiliza para aliviar dolores de cabeza leves, especialmente los vinculados a la tensión muscular.

El té de menta es un recurso versátil dentro del uso cotidiano de plantas medicinales. Cultivarla en casa resulta sencillo y económico, convirtiéndola en una aliada valiosa para quienes disfrutan de la jardinería y los remedios naturales.