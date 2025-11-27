Conocé el horóscopo para este jueves 27 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 27 de noviembre.

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 27 de noviembre de 2025 para todos los signos : las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Hoy sentirás un fuerte impulso del universo para avanzar. No dudes de tu talento: una noticia o mensaje será determinante para tu día.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El día te invita a soltar cargas emocionales. Un asunto económico comienza a ordenarse. Respirá y confiá en el proceso.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las comunicaciones fluyen a tu favor. Reuniones, acuerdos y diálogos productivos. Señales claras del universo llegan en el momento justo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición será tu guía principal. Conexión profunda con el hogar y la familia. Se abre una puerta que venías esperando.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillarás sin esfuerzo. Tu magnetismo atrae oportunidades y reconocimientos. Día ideal para expresar lo que sentís.

Conocé el horóscopo para este jueves 27 de noviembre en Mendoza.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Llega equilibrio emocional y orden mental. Podés cerrar un ciclo desgastante. Escuchá el pedido de descanso de tu cuerpo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Decisiones vinculadas a relaciones o proyectos creativos se destraban. Sentirás armonía interna y claridad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu fuerza interior se potencia. Se activa una transformación profunda. El Niño Prodigio te anima a permitir que la verdad se manifieste.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día expansivo y lleno de entusiasmo. Un proyecto o sueño empieza a tomar forma. Confiá en tu visión: estás en el camino correcto.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El enfoque estará en lo material y lo concreto. Llega un reconocimiento o avance que te dará estabilidad. Momento de crecimiento real.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad se enciende. Ideas nuevas, sorpresas y conexiones interesantes. Aceptá los cambios: vienen con bendiciones.tQyUEg

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad y tu intuición forman una dupla poderosa. El día favorece la sanación emocional. Seguí tus corazonadas.