Deportes de aventura en la Cordillera: por qué el trekking se volvió el elegido de los mendocinos

El auge de los deportes de aventura en la Cordillera de los Andes convirtió al trekking en una de las disciplinas más elegidas en la provincia de Mendoza . La práctica combina entrenamiento físico, contacto con la naturaleza y formación técnica , y se consolidó como la puerta de entrada a la montaña para miles de mendocinos.

Con entrenamientos regulares en el piedemonte y salidas organizadas a distintos cerros de la provincia , el trekking pasó de ser una recreación a transformarse en una experiencia deportiva integral . En este marco, la profesora Jesica Valdeolmillos , con más de 16 años de trayectoria junto a Ecoandina, explicó cómo entienden la actividad y qué aspectos considera fundamentales para su desarrollo.

“ El trekking tiene que ser accesible y seguro ”, dijo Valdeolmillos al recordar el espíritu con el que nació el proyecto que integra. La profesora remarcó que el objetivo siempre fue abrir la montaña a todas las personas, ofreciendo un espacio donde se combine recreación, deporte y respeto ambiental .

El #trekking se consolida como uno de los deportes de aventura en la Cordillera. Entrenamiento, seguridad y respeto ambiental son las claves que destacan los profes en #Mendoza . pic.twitter.com/ESvPf36XLL

En cuanto a la preparación, la profe señaló que el entrenamiento físico es la base : “Trabajamos con encuentros semanales de una hora y media, que incluyen caminata, trote, carrera y trabajo funcional en los cerros del piedemonte. La progresión es fundamental y cada salida se adapta al clima y al perfil del grupo”.

trekking (4)

La seguridad, añadió, es otro de los pilares: “Cada actividad está planificada dentro de un cronograma anual, todos los participantes cuentan con seguro, llevamos equipo de primeros auxilios y estamos comunicados con áreas de rescate”, precisó. También remarcó la importancia de la formación técnica continua: “Enseñamos desde primeros auxilios hasta navegación terrestre y uso adecuado del equipo. La autonomía y la prevención son fundamentales”.

Sobre la indumentaria, explicó que no basta con ropa deportiva: “Se necesita calzado de trekking, vestimenta por capas, lentes con filtro UV, mochila cómoda, bastones, agua y botiquín. Estar bien equipado evita complicaciones y permite disfrutar de la experiencia”.

trekking (2)

Destinos, impacto ambiental y las montañas internas frente al trekking

A la hora de recomendar circuitos, la protagonista indicó que hay opciones para todos los niveles: “En el Parque Deportivo de Montaña están el Cerro Llorón y el Cerro de la Gloria, ideales para empezar. Luego vienen desafíos intermedios como el Cerro Arco, el Áspero o el Gateado, y en la Crucecita los cerros Colorado y Negro”.

Sobre el impacto comunitario, señaló: “El disfrute siempre va de la mano del cuidado ambiental. En cada salida trabajamos en generar conciencia y educación sobre la naturaleza”.

trekking (3)

En lo vivencial, remarcó que lo más valioso son los testimonios de los participantes: “Lo que vemos son agradecimientos, alegría, superación personal. Además de las montañas físicas, cada persona enfrenta sus montañas internas: desconectarse de la rutina y reconectar con lo esencial. Esa vivencia es tan importante como llegar a una cumbre”.

Finalmente, dejó un consejo para quienes quieren iniciarse: “Lo mejor es sumarse a un grupo con experiencia. Hay que conocer bien la ruta, avisar antes de salir, ir acompañado y llevar la indumentaria adecuada. Son detalles básicos que hacen a la seguridad y al disfrute”. Y cerró con una reflexión sobre su experiencia personal: “Siempre te llaman cuando las cosas no andan bien. Lo importante es volcar la experiencia en cada salida, porque cada jornada en la montaña es un desafío y una oportunidad de crecer”.