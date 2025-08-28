Astroturismo

Trekking y observación lunar en el Parque Deportivo de Montaña

La actividad “Astroturismo + trekking: La Luna” finaliza en la cima del cerro El Llorón y se realizará el próximo sábado 30.

Astro - Trekking la Luna.

"Astro - Trekking" la Luna.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a la propuesta de astroturismo de agosto a realizarse el sábado 30, a las 19.00 horas, bajo la temática “Astro+ trekking: La Luna”. En esta ocasión, con el objetivo de incentivar las actividades deportivas y el turismo de naturaleza.

image

La actividad finaliza en la cima del cerro El Llorón, contemplando desde las alturas la Ciudad, donde el astrónomo Walter García, se encargará de guiar las observaciones astronómicas relacionadas con la Luna.

Lee además
El Foro Hábitat Latam 2025 reconocó a la Ciudad de Mendoza
Reconocimiento global

Mendoza sorprende y se mete en el podio de las ciudades más innovadoras de Latinoamérica
Elecciones 2025 en Las Heras: qué se elige y cómo será la renovación del Concejo Deliberante. 
en detalle

Elecciones 2025 en Las Heras: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Astroturismo y Treeking (actividades)

  • Punto de encuentro: Ingreso al Teatro Griego Frank Romero Day (por San Francisco de Asís). La actividad no tiene costo y los tickets estarán disponibles desde el viernes 19, a las 09.00 horas, por EntradaWeb.
image
  • Tips para una buena experiencia
  • Llevar ropa cómoda, calzado deportivo y agua (1 litro).
  • Concurrir con abrigo.
  • Podés traer tu equipo de mate.
  • Mantita para escuchar al relator.

En caso de consultas puede enviar un WhatsApp: 2615949985, o al mail: [email protected]

Temas
Seguí leyendo

Expo Educativa 2025: Tunuyán abrió un espacio de oportunidades para jóvenes

Cobos defendió el cambio de huso horario: "Los chicos rinden más con la luz del día"

Foro Industrial 2025: tres días de debates para impulsar el futuro productivo de Mendoza

Ulpiano Suarez lanzó una campaña solidaria destinada a las personas con discapacidad

Productores de Lavalle tendrán alivio: comienza la obra para desviar los efluentes cloacales

Estudiantes de Guaymallén crearon Green Boost, un fertilizante orgánico a base de residuos

De qué se tratan los Bonos Verdes que emitirá la Municipalidad de Godoy Cruz

Ulpiano Suarez entregó materiales deportivos y supervisó mejoras en el Gimnasio Municipal Nº1

LO QUE SE LEE AHORA
El exgobernador explicó el alcance del proyecto que él impulsa video
Avanza la ley en el Congreso

Cobos defendió el cambio de huso horario: "Los chicos rinden más con la luz del día"

Las Más Leídas

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios
Consumo

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado.  video
reclamo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto

Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Enfermedades respiratorias, en alza: en el Hospital Notti se atienden entre 600 y 1000 pacientes diarios.
Alerta

Enfermedades respiratorias, en alza: en el Hospital Notti se atienden entre 600 y 1000 pacientes diarios

Por Natalia Mantineo
Atención: el Paso Internacional Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Por Cecilia Zabala
La Dirección Nacional de Vialidad informó que habilitará al tránsito dos rulos de ingreso a la ruta 7 y ruta 40 en la provincia de Mendoza.
Obra pública

Vialidad habilita dos accesos clave en la Variante Palmira que mejorarán la conexión entre Mendoza y Chile

Por Florencia Martinez del Rio