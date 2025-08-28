Trekking y observación lunar en el Parque Deportivo de Montaña

La Municipalidad de Mendoza invita a la propuesta deastroturismo de agosto a realizarse el sábado 30, a las 19.00 horas, bajo la temática “Astro+ trekking: La Luna”. En esta ocasión, con el objetivo de incentivar las actividades deportivas y el turismo de naturaleza.
image
La actividad finaliza en la cima del cerro El Llorón, contemplando desde las alturas la Ciudad, donde el astrónomo Walter García, se encargará de guiar las observaciones astronómicas relacionadas con la Luna.
Punto de encuentro: Ingreso al Teatro Griego Frank Romero Day (por San Francisco de Asís). La actividad no tiene costo y los tickets estarán disponibles desde el viernes 19, a las 09.00 horas, por EntradaWeb.
image
Tips para una buena experiencia
Llevar ropa cómoda, calzado deportivo y agua (1 litro).
Concurrir con abrigo.
Podés traer tu equipo de mate.
Mantita para escuchar al relator.
En caso de consultas puede enviar un WhatsApp: 2615949985, o al mail: [email protected]