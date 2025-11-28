Astrología: qué signo podría reencontrarse con un amor del pasado

En estos días de cierres y fin de ciclo, la astrología señala un movimiento interno muy marcado en varios signos, especialmente por la combinación entre introspección, impulso y una fuerte revisión emocional. El clima favorece reencuentros que creíamos cerrados, y abre la posibilidad de que un amor del pasado vuelva a tocar la puerta.

Clima astrológico La transición entre la sensibilidad pisciana y la fuerza ariana crea un terreno emocional cambiante. Durante este fin de semana, con la Luna en Piscis, predomina la conexión profunda, la nostalgia y la búsqueda de respuestas internas. Es un contexto ideal para que recuerdos dormidos salgan a la superficie, particularmente en quienes tienen asuntos amorosos pendientes.

A medida que la Luna pasa a un signo de fuego, se activa la iniciativa. Ese cambio energético suele empujar a retomar conversaciones, enviar un mensaje o animarse a un encuentro. La influencia del Sol en Sagitario aporta claridad, sinceridad y deseo de avanzar sin ataduras. Lo oculto empieza a ponerse sobre la mesa, generando el terreno perfecto para reapariciones sentimentales.

mutación de la mariposa Astrología | Lo oculto empieza a ponerse sobre la mesa A esto se suma un factor clave: Mercurio saliendo de su etapa retrógrada. Ese movimiento invita a revisar decisiones, palabras no dichas y vínculos que quedaron en pausa. Es un tiempo donde los malentendidos pueden aclararse, y donde quienes se distanciaron por confusión podrían intentar retomar el contacto.

Signos más afectados este fin de semana Tras analizar el panorama energético del 27 de noviembre al 1 de diciembre, hay signos particularmente expuestos a reencuentros: Escorpio: Con Venus transitando su signo, las pasiones se intensifican y lo oculto reaparece. Viejos amores pueden volver con una propuesta emocional profunda, o buscando una conversación pendiente.

Piscis: La Luna en su territorio abre la sensibilidad y el deseo de cerrar ciclos. Una persona del pasado podría reaparecer para sanar o aclarar lo que quedó inconcluso.

Aries: La entrada lunar en su signo les da impulso para actuar. Pero también activa el contacto desde el otro lado: alguien podría volver atraído por su energía directa y renovada.

La entrada lunar en su signo les da impulso para actuar. Pero también activa el contacto desde el otro lado: . Sagitario: Con el Sol iluminando su universo, se reactivan historias que quedaron a medio camino. Un mensaje inesperado puede sorprenderlos, especialmente si esa conexión quedó abierta años atrás. astrología La astrología acompaña el cierre de año con el cierre emocional de ciclos y etapas En todos los casos, lo que vuelve no necesariamente lo hace para quedarse. Este período favorece más el cierre o la revisión que el inicio formal de una nueva etapa. Escorpio, Piscis, Aries y Sagitario son los signos con más posibilidades de reencontrarse con un amor del pasado. La energía invita a aclarar, cerrar y, tal vez, reescribir historias, siempre desde un lugar más consciente y maduro.

