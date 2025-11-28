28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Amores que vuelven

Astrología: qué signo podría reencontrarse con un amor del pasado

La astrología anticipa un clima de cierre. En ese sentido el horóscopo de hoy marca un encuentro con un amor del pasado.

Por Sitio Andino Lifestyle

En estos días de cierres y fin de ciclo, la astrología señala un movimiento interno muy marcado en varios signos, especialmente por la combinación entre introspección, impulso y una fuerte revisión emocional. El clima favorece reencuentros que creíamos cerrados, y abre la posibilidad de que un amor del pasado vuelva a tocar la puerta.

Clima astrológico

La transición entre la sensibilidad pisciana y la fuerza ariana crea un terreno emocional cambiante. Durante este fin de semana, con la Luna en Piscis, predomina la conexión profunda, la nostalgia y la búsqueda de respuestas internas. Es un contexto ideal para que recuerdos dormidos salgan a la superficie, particularmente en quienes tienen asuntos amorosos pendientes.

A medida que la Luna pasa a un signo de fuego, se activa la iniciativa. Ese cambio energético suele empujar a retomar conversaciones, enviar un mensaje o animarse a un encuentro. La influencia del Sol en Sagitario aporta claridad, sinceridad y deseo de avanzar sin ataduras. Lo oculto empieza a ponerse sobre la mesa, generando el terreno perfecto para reapariciones sentimentales.

mutación de la mariposa
Astrología | Lo oculto empieza a ponerse sobre la mesa

A esto se suma un factor clave: Mercurio saliendo de su etapa retrógrada. Ese movimiento invita a revisar decisiones, palabras no dichas y vínculos que quedaron en pausa. Es un tiempo donde los malentendidos pueden aclararse, y donde quienes se distanciaron por confusión podrían intentar retomar el contacto.

Signos más afectados este fin de semana

Tras analizar el panorama energético del 27 de noviembre al 1 de diciembre, hay signos particularmente expuestos a reencuentros:

  • Escorpio: Con Venus transitando su signo, las pasiones se intensifican y lo oculto reaparece. Viejos amores pueden volver con una propuesta emocional profunda, o buscando una conversación pendiente.
  • Piscis: La Luna en su territorio abre la sensibilidad y el deseo de cerrar ciclos. Una persona del pasado podría reaparecer para sanar o aclarar lo que quedó inconcluso.
  • Aries: La entrada lunar en su signo les da impulso para actuar. Pero también activa el contacto desde el otro lado: alguien podría volver atraído por su energía directa y renovada.
  • Sagitario: Con el Sol iluminando su universo, se reactivan historias que quedaron a medio camino. Un mensaje inesperado puede sorprenderlos, especialmente si esa conexión quedó abierta años atrás.
astrología
La astrología acompaña el cierre de año con el cierre emocional de ciclos y etapas

La astrología acompaña el cierre de año con el cierre emocional de ciclos y etapas

En todos los casos, lo que vuelve no necesariamente lo hace para quedarse. Este período favorece más el cierre o la revisión que el inicio formal de una nueva etapa. Escorpio, Piscis, Aries y Sagitario son los signos con más posibilidades de reencontrarse con un amor del pasado. La energía invita a aclarar, cerrar y, tal vez, reescribir historias, siempre desde un lugar más consciente y maduro.

