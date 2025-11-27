Ni por comodidad ni por orden: motivos para evitar estanterías abiertas en la cocina

Por Juan Pablo Strappazzon







Muchas personas instalan todo tipo de estanterías en la cocina, pero los expertos advierten que las abiertas no son recomendables en la casa. ¿Por qué? En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre los principales motivos para evitarlas.

cocina (2) Los riesgos de las estanterías abiertas en la cocina Foto: Gemini Por qué los expertos desaconsejan las estanterías abiertas en la cocina La reconocida diseñadora de interiores Kate Fuller sostiene que las estanterías abiertas en la cocina no son la opción más práctica. Según explica, al dejar utensilios y objetos a la vista, estos se ensucian mucho más rápido por el polvo y la grasa, lo que obliga a una limpieza constante.

Además, Fuller señala que cuando todo está expuesto, la cocina puede parecer desordenada con facilidad, incluso aunque se trate de mantener cierta organización. Un descuido mínimo puede romper la armonía visual y hacer que el ambiente luzca caótico.

Por estos motivos, la experta señala: “No recomiendo poner estanterías en la cocina”. En su lugar, aconseja elegir muebles cerrados, que no solo ayudan a conservar el orden, sino que también reducen significativamente el tiempo y esfuerzo dedicados a la limpieza, haciendo que la cocina sea más funcional y agradable de usar.

Si querés mantener tu cocina impecable y conocer trucos prácticos que faciliten las tareas del hogar, hacé clic aquí para acceder a toda la información completa.

Compartí la nota:







