Godoy Cruz renovó el edificio de Tránsito y lo nombró en honor a Santiago Velázquez

Con un emotivo homenaje, se inauguró esta mañana la remodelación del edificio donde funciona la Dirección de Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana en el departamento de Godoy Cruz .

El intendente, Diego Costarelli , dijo que "hoy no solo inauguramos la remodelación de un edificio; hoy levantamos un símbolo" . En ese sentido, explicó que "este espacio municipal, dedicado a ordenar y cuidar nuestras calles, llevará para siempre el nombre de nuestro compañero, de su hijo, de su hermano, del agente de tránsito Santiago Velázquez , quien perdió su vida en cumplimiento de su deber".

El jefe comunal señaló visiblemente conmovido que "este edificio no es solo de ladrillos y cemento; es un monumento a su compromiso inquebrantable . Cada vez que un agente cruce este umbral, llevará consigo la inspiración de quien dio la vida por una calle más segura".

Diego Costarelli destacó que el compromiso del joven quedará grabado en esta fachada "como un recordatorio permanente y doloroso de lo que podemos perder como sociedad a causa de la irresponsabilidad. Su muerte, y la del policía Leonardo Alarcón, no debe ser en vano. Que este homenaje sirva para grabarnos a fuego una verdad fundamental: la vida vale más que un trago" .

image

Finalmente, el Intendente de Godoy Cruz agradeció a la familia de Santiago Velázquez su generosidad y la fortaleza que demuestra. "Su ser querido vivirá en la memoria y en el espíritu de este municipio. Cada control, cada acto de prevención que se realice aquí, será un acto de justicia en su nombre. Que su memoria nos ilumine el camino hacia una Godoy Cruz con Cero Tolerancia a la irresponsabilidad vial".

Homenaje a Santi

Por su parte, la inspectora municipal Débora Ledesma, habló en nombre de sus compañeros recordando a Velázquez. "Nosotros, tus compañeros y amigos, queremos recordarte como lo hacemos cada día, desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos que todos sepan que eras una persona luminosa que marcó nuestras vidas. Siempre serás alegría, compañía y amistad sincera.

Hace poco alguien que no te conoció me dijo que siente que te conoce a través nuestro. Y entendí que ese es el mejor homenaje que podemos ofrecer, que sigas vivo en cada recuerdo, en cada sonrisa que nos sacabas con tus ocurrencias, en cada chiste que aún repetimos como si estuvieras acá.

Gracias por levantarnos el ánimo cuando más lo necesitábamos, por hacer los días más llevaderos, por cambiar la rutina sin esfuerzo, simplemente siendo vos. Gracias por la huella profunda que dejaste en cada uno de nosotros.

Y aunque duela tu ausencia, también nos une. Nos dejaste el regalo de estar juntos, de cuidarnos, de acompañarnos. Es que esa unión lleva tu nombre, Santi.

Hoy te homenajeamos sabiendo que nada llena el espacio que dejaste, pero también agradeciendo todo lo que nos diste sin saberlo. Porque mientras sigamos hablando de vos, recordándote, riéndonos con tus historias, nos vas a seguir acompañando.".

image

La remodelación del edificio

El edificio presentaba un marcado deterioro en su infraestructura, producto de su antigüedad. Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y mejorar las condiciones laborales, se ejecutó un Plan Integral de Remodelación.

Para ello, se reacondicionaron las oficinas mediante trabajos de pintura, reparación de superficies y optimización de espacios. En ese sentido, se reemplazó por completo el cableado eléctrico embutido en los muros y se repararon los techos. También se construyeron nuevos baños, y otros accesibles para personas con discapacidad, respondiendo a las normativas vigentes.

image

Con el fin de optimizar los espacios, se construyeron nuevas oficinas y se realizaron subdivisiones mediante tabiquería liviana. Allí, se recuperó la carpintería y los pisos que presentaban desgaste o daño estructural. Además de renovar el mobiliario, se equipó con aires acondicionados, garantizando condiciones térmicas adecuadas en todos los espacios.

Por otra parte, se ejecutó un módulo externo al predio que cumple la función de SUM. El mismo está equipado con cocina y un conjunto adicional de sanitarios. En el primer piso, asimismo, se realizó un cerramiento integral de carpintería de aluminio como divisor de ambientes.

image

Estas intervenciones permitieron modernizar la infraestructura y optimizar la distribución de los espacios. De esta manera, se garantizan condiciones de trabajo más seguras, cómodas y eficientes. No solo para el personal sino también para los ciudadanos que, diariamente, concurren a dicho espacio.

Finalmente, se pusieron en valor los espacios exteriores, mejorando su funcionalidad y estética.

Breve historia del edificio

Es importante destacar que este edificio, inaugurado en 1923, pertenecía a la administración del Matadero Frigorífico Regional. Dicha empresa generaba cientos de puestos de trabajo. Fue eje del desarrollo de la ganadería regional y de la exportación, a través del Pacífico, de carnes heladas a principios del Siglo XX.

En lo referente al aspecto estilístico arquitectónico, este edificio corresponde al Pintoresquismo. El histórico espacio, declarado Patrimonio Cultural por Ordenanza 5654/08, cuenta desde ahora con mejoras de todo tipo.