Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: qué dijo

Alejandra Monteoliva j uró como nueva ministra de Seguridad tras la renuncia al cargo de Patricia Bullrich, quien será senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre.

El Gobierno aceptó la renuncia y formalizó la designación de la nueva funcionaria a través del Decreto 851/2025 , publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La flamante funcionaria realizó un posteo en su cuenta de X luego de la jura, donde le agradeció al presidente Javier Milei "por la confianza para continuar la misión que iniciamos hace dos años: una Argentina con ley y orden".

Luego señaló que, durante su gestión, "vamos a seguir fortaleciendo la formación de nuestras Fuerzas, modernizar sus capacidades y prepararlas para llegar antes que el delito y "vamos a seguir invirtiendo en entrenamiento y tecnología, para que cada operativo, cada patrullaje y cada intervención se realicen con profesionalismo y resultados".

Agradezco al Presidente @JMilei por la confianza para continuar la misión que iniciamos hace dos años: una Argentina con ley y orden.



Vamos a seguir fortaleciendo la formación de nuestras Fuerzas, modernizar sus capacidades y prepararlas para llegar antes que el delito.



— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 2, 2025

"Continuaremos la doctrina que ordenó al país y defenderemos una verdad que no cambia: en la Argentina, el que las hace, las paga. No hay desarrollo posible sin seguridad, ni libertad sostenible sin orden", agregó Monteoliva.

Para luego completar: "Nuestro objetivo es claro: trabajar todos los días para construir un país más seguro, más libre y más ordenado. Profundizar lo logrado con más convicción, más preparación y más trabajo".

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Con casi 30 años de experiencia en la gestión pública, Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad entre 2021 y 2013, y también directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica.