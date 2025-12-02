2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cambios de Gabinete

Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: qué dijo

Alejandra Monteoliva es la sucesora de Patricia Bullrich en Seguridad, quien asumirá como legisladora. Qué experiencia tiene.

Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: qué dijo

Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: qué dijo

Alejandra Monteoliva juró como nueva ministra de Seguridad tras la renuncia al cargo de Patricia Bullrich, quien será senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre.

El Gobierno aceptó la renuncia y formalizó la designación de la nueva funcionaria a través del Decreto 851/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lee además
Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad junto a Patricia Bullrich.
Cambios de Gabinete

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad
La Cámara de Diputados se renovará a partir del 10 de diciembre.
congreso

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

La flamante funcionaria realizó un posteo en su cuenta de X luego de la jura, donde le agradeció al presidente Javier Milei "por la confianza para continuar la misión que iniciamos hace dos años: una Argentina con ley y orden".

Luego señaló que, durante su gestión, "vamos a seguir fortaleciendo la formación de nuestras Fuerzas, modernizar sus capacidades y prepararlas para llegar antes que el delito y "vamos a seguir invirtiendo en entrenamiento y tecnología, para que cada operativo, cada patrullaje y cada intervención se realicen con profesionalismo y resultados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AleMonteoliva/status/1995906895001911367&partner=&hide_thread=false

"Continuaremos la doctrina que ordenó al país y defenderemos una verdad que no cambia: en la Argentina, el que las hace, las paga. No hay desarrollo posible sin seguridad, ni libertad sostenible sin orden", agregó Monteoliva.

Para luego completar: "Nuestro objetivo es claro: trabajar todos los días para construir un país más seguro, más libre y más ordenado. Profundizar lo logrado con más convicción, más preparación y más trabajo".

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Con casi 30 años de experiencia en la gestión pública, Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad entre 2021 y 2013, y también directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Mendoza sumó este año un 60% más de ingresantes que en 2024

El CEM celebró el aval legislativo a PSJ Cobre Mendocino y pidió "rigurosidad técnica" en el debate minero

Qué es AlertAR, el sistema que en caso de un sismo y otras catástrofes enviará mensajes a celulares

Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Casa de Gobierno retoma la atención y los servicios: qué provocó la suspensión de actividades

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del boleto.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

Aliados, pero distanciados. video
Se enfría el vínculo

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Te Puede Interesar

Cuándo y a qué hora será la audiencia
Poder Judicial

Confirman la fecha de audiencia para la mujer imputada por el trágico accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
La vitivinicultura intenta que el INV no baje sus persianas al control del vino argentino
Motosierra y vino

INV: Se formalizó el amparo en la Justicia Federal contra la desregulación en la Vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez
Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025
INFORME

Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025

Por Sitio Andino Economía