Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Patricia Bullrich deja su cargo como ministra de Seguridad para ocupar su banca en el Congreso de la Nación y será reemplazada por Alejandra Monteoliva , quien hasta ahora ejercía como número dos de la cartera. Asumirá en el puesto este martes.

Esta elección de parte del presidente Javier Mieli demuestra que Bullrich ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 de diciembre de 2023. Monteoliva, al ser secretaria de Seguridad , era el reemplazo natural de la senadora nacional electa. La ahora designada ministra había asumido en ese cargo en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura.

A través de la red social X, Monteoliva indicó que la doctrina de Bullrich de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”. Y agregó: “Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio” .

Con casi 30 años de experiencia en la gestión pública, Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad entre 2021 y 2013, y también directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica. Fuente: NA.