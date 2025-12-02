2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cambios de Gabinete

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Alejandra Monteoliva será la sucesora de Patricia Bullrich en Seguridad, quien asumirá como legisladora. Qué experiencia tiene.

Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad junto a Patricia Bullrich.

Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad junto a Patricia Bullrich.

Por Sitio Andino Política

Patricia Bullrich deja su cargo como ministra de Seguridad para ocupar su banca en el Congreso de la Nación y será reemplazada por Alejandra Monteoliva, quien hasta ahora ejercía como número dos de la cartera. Asumirá en el puesto este martes.

Esta elección de parte del presidente Javier Mieli demuestra que Bullrich ganó la pulseada a la hora de colocar a alguien de su confianza, sin perder influencia en el área en la que había desembarcado el 10 de diciembre de 2023. Monteoliva, al ser secretaria de Seguridad, era el reemplazo natural de la senadora nacional electa. La ahora designada ministra había asumido en ese cargo en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura.

Lee además
Qué es AlertAR, el sistema que anunció el Gobierno nacional que enviará mensajes a celulares en casos de sismos y catástrofes naturales.
Tecnología

Qué es AlertAR, el sistema que en caso de un sismo y otras catástrofes enviará mensajes a celulares
El edil demarchista, complicado tras el cierre de la investigación del HCD. video
Complicado

Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género

A través de la red social X, Monteoliva indicó que la doctrina de Bullrich de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”. Y agregó: “Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”.

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Con casi 30 años de experiencia en la gestión pública, Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, con un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Durante su carrera se especializó en la gestión de políticas de seguridad y ha trabajado en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y otras organizaciones multilaterales.

Fue funcionaria del Gobierno de Córdoba en el Ministerio de Seguridad entre 2021 y 2013, y también directora Nacional de Operaciones de Seguridad en la anterior gestión de Bullrich, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, entre 2020 y 2024 estuvo a cargo de operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Casa de Gobierno retoma la atención y los servicios: qué provocó la suspensión de actividades

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

La minería de Mendoza gana impulso en Londres en la antesala de la Mining Week

El gobierno enviará al Congreso la reforma penal: qué cambios busca implementar

Luis Petri en Mendoza: presentó nuevos helicópteros y pidió sumar a Allasino a la alianza electoral

El Gobierno pone fin a la segmentación tarifaria y adopta un sistema focalizado

LO QUE SE LEE AHORA
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Robo en un Átomo de Ugarteche: el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería.
Ingreso nocturno

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

Te Puede Interesar

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La industria del calzado en uno de sus peores momentos históricos
Zapatos que aprietan

Crisis en la industria del calzado: importaciones récord, contrabando y consumo en caída

Por Marcelo López Álvarez