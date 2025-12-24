Nochebuena: por qué se celebra hoy, 24 de diciembre

Cada 24 de diciembre , se celebra en todo el mundo la Nochebuena . Se trata de una efemérides previa a la Navidad, aunque tiene mayor relación con una festividad cristiana previo al nacimiento de Jesús . Descubrí más de su origen a continuación.

Además de recordar la víspera al nacimiento de Jesucristo que, según la religión cristiana , fue una “ buena noche ”, existen otras razones que dan nombre a esta festividad anual . Por ejemplo, siglos atrás a ese evento lo celebraban en civilizaciones importantes como la egipcia y la Grecia antigua , que lo atribuían a eventos cósmicos o con sus dioses.

Sin embargo, todo el evento gira en torno al día donde el sol resurge en los meses de invierno , luego de 3 días del solsticio de invierno que transcurrió el pasado 21 de diciembre .

Si bien muchas personas se reúnen en una noche de festejo para esperar la Navidad del 25 de diciembre , aparecen algunas costumbres y acciones comunes que son representativas a la fecha.

Quienes son fieles creyentes al cristianismo, es común que se celebren misas como la tan conocida misa de los pastores, o gallos, que dura cerca de 2 horas hasta esperar el nacimiento del niño Dios.

A esto también se suma el clásico intercambio de regalos, quizás inusual en Argentina, luego de medianoche para representar de forma simbólica la aparición de los Reyes Magos quienes llegaron al pesebre con obsequios para el recién nacido de Jesús.

