Pudo ser una tragedia

Tras el derrumbe en el Polideportivo Giol de Maipú, suspendieron la obra y los heridos están fuera de peligro

El derrumbe en el departamento de Maipú, el municipio ordenó la suspensión inmediata de los trabajos y confirmaron que las actividades se desarrollan con normalidad.

Por estas horas, las actividades del Polideportivo continúan con normalidad

 Por Carla Canizzaro

Tras el derrumbe de un techo metálico en el predio del Polideportivo Juan Giol, en el departamento de Maipú, autoridades municipales brindaron precisiones sobre el hecho ocurrido en horas de la tarde del lunes, que pudo haber terminado en tragedia y dejó como saldo siete operarios heridos.

El colapso se produjo en un Salón de Usos Múltiples (SUM) que una empresa privada construía dentro del Club Giol, como parte de una ampliación de la infraestructura existente. Por estas horas, las actividades del Polideportivo continúan con normalidad.

Investigación

"La obra está en proceso de ejecución, estamos investigando y realizando un peritaje para conocer cuáles han sido las causas que provocaron este hecho”, señaló el funcionario.

Además, confirmó que la empresa constructora recibió la orden inmediata de cesar los trabajos y despejar completamente el área, con el objetivo de evitar riesgos potenciales derivados de la deformación que sufrió la estructura tras el derrumbe.

En ese sentido, Mezzabota llevó tranquilidad a la comunidad deportiva al remarcar que el episodio no afecta las actividades habituales del polideportivo.

"Esto no pone en riesgo ninguna de las prácticas deportivas que se desarrollan normalmente en el Polideportivo Giol. Se trata de un SUM que venía a complementar la infraestructura ya existente", aclaró.

Cuál es el estado de salud de los heridos tras el derrumbe

Al momento del colapso, varios trabajadores se encontraban desempeñando tareas en la obra, y como consecuencia del derrumbe siete obreros resultaron heridos, luego de que el techo metálico cayera sobre ellos. La mayoría sufrió lesiones leves, mientras que uno presentó heridas de mayor consideración en uno de sus brazos.

Desde el Municipio de Maipú informaron que cinco de los trabajadores fueron dados de alta durante la mañana de este martes, mientras que los dos restantes permanecen en observación para realizarse estudios de control. Todos se encuentran fuera de peligro.

