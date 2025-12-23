23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Código de Convivencia

Vandalismo público: una mujer fue encontrada responsable por grafitis y enfrenta millonaria multa

La infractora fue sorprendida cinco veces realizando pintadas ilegales y enfrenta multas millonarias por los hechos. La decisión fue unánime.

Espacio urbano: la mujer fue sancionada por hechos de grafitti en la Ciudad de Mendoza. El de la imagen es uno de ellos.

Espacio urbano: la mujer fue sancionada por hechos de grafitti en la Ciudad de Mendoza. El de la imagen es uno de ellos.

Foto: Prensa Ciudad De Mendoza.
Por Sitio Andino Departamentales

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza encontró responsable a una mujer por vandalizar el espacio público, tras una audiencia desarrollada en el Honorable Concejo Deliberante. La decisión fue adoptada de manera unánime y se basó en cinco infracciones cometidas en distintos puntos de la capital.

El Jurado Vecinal sancionó pintadas ilegales en la Ciudad de Mendoza

El mecanismo impulsado por el municipio permite a vecinos y vecinas sancionar conductas que incumplen el Código de Convivencia Ciudadana. En esta oportunidad, se analizó un caso vinculado al vandalismo urbano mediante grafitis en el espacio público.

Lee además
Los Reyes Magos en Godoy Cruz.
Una noche para soñar

Godoy Cruz revive la magia de los Reyes Magos con una cabalgata histórica
Feria del Regalo en General Alvear.
Producción artesanal

General Alvear impulsó el producto local con una nueva edición de la Feria del Regalo

Los hechos derivaron en el labrado de cinco actas de infracción, registradas entre marzo de 2024 y abril de 2025, por violaciones a los artículos 21 y concordantes de la Ordenanza Municipal N° 3877/14. La mujer fue sorprendida in fraganti en cinco ocasiones mientras realizaba pintadas, y en cada intervención los preventores municipales decomisaron los materiales utilizados.

JURADO VECINAL CIUDAD DE MENDOZA
El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza está integrado por siete vecinos que participan de manera voluntaria.

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza está integrado por siete vecinos que participan de manera voluntaria.

Las infracciones se cometieron en distintos puntos de la Ciudad, entre ellos San Martín 2774, Chacabuco 257, la intersección de Belgrano y Luzuriaga, Mitre entre Las Cubas y Los Vendimiadores, y Moreno 679.

El Jurado Vecinal, integrado por siete vecinos que participaron de manera voluntaria, analizó las pruebas y los antecedentes del caso. Tras deliberar en un recinto privado, el presidente del jurado comunicó la resolución: la mujer fue encontrada responsable de forma unánime en los cinco episodios atribuidos.

La infractora se enfrenta a una millonaria multa por vandalismo urbano

Debido a que la infractora fue debidamente notificada y no se presentó a las audiencias, fue declarada en rebeldía, lo que implicó un incremento del 50% en las multas correspondientes. En total, las sanciones económicas podrían ascender hasta los $7.920.000.

martes 6 de mayo, recorrida cierre de locales, pintadas, grafitis, ciudad de mendoza.jpg
Por faltar a las audiencias, la infractora fue declarada en rebeldía y enfrenta multas de hasta $7.920.000. (Archivo)

Por faltar a las audiencias, la infractora fue declarada en rebeldía y enfrenta multas de hasta $7.920.000. (Archivo)

Desde el municipio se informó que, ante la falta de pago voluntario, se inicia un procedimiento de apremio en los juzgados tributarios. Una vez firme la sentencia, el incumplimiento puede derivar en embargos o inhibiciones sobre la persona sancionada.

Grafitis y daño urbano: la respuesta de la Ciudad de Mendoza al vandalismo

En una línea similar y con el objetivo de garantizar espacios estéticamente cuidados en la capital, la Municipalidad de Mendoza impulsó el programa “Mejores Fachadas". Este consiste en reparar las pintadas y grafitis no autorizados en frentes de comercios y viviendas.

martes 6 de mayo, recorrida cierre de locales, pintadas, grafitis, ciudad de mendoza.jpg
La Municipalidad de Mendoza impulsó el programa “Mejores Fachadas

La Municipalidad de Mendoza impulsó el programa “Mejores Fachadas" para reparar las pintadas y grafitis en frentes de comercios y viviendas. (Archivo)

Por medio de un formulario disponible en el sitio web de la municipalidad, los propietarios pueden inscribirse para reparar el frente de sus viviendas o comercios con tareas de pintura, remoción o lavado, según corresponda. Según informaron desde la comuna, los interesados deberán aportar los materiales necesarios y la Capital proveerá la mano de obra.

Temas
Seguí leyendo

La Municipalidad de Mendoza acompañó el cierre del proyecto inclusivo Mendoza Buxers

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

Tunuyán convoca a bodegas locales para participar de la 3ra edición de El Descorche

El Concurso de Vidrieras Navideñas volvió a llenar de magia el centro

General Alvear apuesta a talleres con salida laboral en los barrios

San Rafael evalúa nuevos cultivos ante las complicaciones del ajo y la caída de producciones tradicionales

El Poli 1 de San Rafael reabrió su histórica pileta con mejoras integrales

Godoy Cruz certificó a 100 egresados de un programa que impulsa perfiles laborales

LO QUE SE LEE AHORA
El Municipio sureño implementará una tasa para compensar la baja de recaudación (imagen ilustrativa) video
Sigue el debate en el Sur

Polémica en General Alvear por una nueva tasa de luz tras una decisión de la Provincia

Las Más Leídas

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?
Juegos de Azar

¿Se juega o se suspende el sorteo del Quini 6 del 24 de diciembre?

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación
Promos bancarias

Cuáles son las promociones de Navidad del Banco Nación

El incendio ocurrió en horas de la tarde sobre calle Jorge Newbery
Momentos de tensión

Video: incendio y explosiones en una casa que vendía pirotecnia en Godoy Cruz

Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar las causas del derrumbe 
Investigación

Colapsó un techo metálico en Maipú y siete personas resultaron heridas

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó
Intriga y preocupación

Tini Stoessel fue operada tras el recital en Ferro: qué le pasó

Te Puede Interesar

El Gobierno de Mendoza y San Rafael acordaron realizar tres obras en distintos barrios del sur.
Casa de Gobierno

El Gobierno de Mendoza financiará obras clave en San Rafael: inversión millonaria en redes de agua y electricidad

Por Florencia Martinez del Rio
Cristina Fernández: continuará internada y con tratamiento antibiótico
Nuevo parte médico

Cristina Fernández: continuará internada y con tratamiento antibiótico
La justicia decidio que en la cosecha 2026 continue la obligatoriedad del CIU a pesar del INV
Vitivinicultura

INV: La Justicia restablece el CIU y frena la desregulación para la cosecha 2026

Por Marcelo López Álvarez