Alertan por conductas peligrosas y destrozos en plaza de Malargüe

A poco más de una semana de la reinauguración de varios sectores de Plaza Independencia , en Malargüe , ya presenta signos de deterioro por hechos vandálicos protagonizados principalmente por niños y adolescentes . Vecinos piden mayor compromiso comunitario para preservar el espacio público.

Hace apenas días que diferentes secciones Plaza Independencia, ubicada en el barrio Martín Güemes al suroeste de la ciudad de Malargüe , fueron puestos nuevamente en valor. Sin embargo, el renovado espacio verde vuelve a ser noticia por situaciones que preocupan a quienes viven en la zona, especialmente por reiterados hechos de vandalismo .

Este lugar, que a lo largo de las últimas décadas ha requerido múltiples intervenciones, arrastra un historial marcado por daños a su infraestructura, muchos de ellos provocados por conductas irresponsables . En esta ocasión, el foco está puesto principalmente en grupos de niños, adolescentes, incluso mayores, que, lejos de cuidar el predio, hacen un uso indebido de los juegos y mobiliario urbano.

Silvia Sepúlveda, presidenta de la Unión Vecinal del barrio Martín Güemes, manifestó su inquietud en diálogo con SITIO ANDINO. “Siempre le pido a mis vecinos que ayuden a cuidar y que si ven algo indebido avisen al 911, porque debemos aprender a cuidar las cosas que tanto le cuestan al Estado”, expresó.

La dirigente barrial señaló además que “lo que más asusta es ver jóvenes con ánimo de destrucción”. Como ejemplo, mencionó el caso de una hamaca adaptada para niños con discapacidad, que es utilizada incorrectamente por grupos de tres o cuatro personas al mismo tiempo, ignorando las indicaciones de uso y poniendo en riesgo su integridad.

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El reclamo vecinal se vio reforzado en las últimas horas por la difusión de un video de la comuna local. En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, se observa a niños y adolescentes bañándose en la fuente de agua, exponiéndose a posibles accidentes como caídas o incluso descargas eléctricas.

Asimismo, durante la noche, otros registros muestran a jóvenes utilizando de manera indebida los juegos infantiles, sometiéndolos a esfuerzos para los cuales no fueron diseñados.

Plaza Independencia tiene una historia de unos 60 años. Sus primeros árboles fueron plantados cuando el lugar era apenas un matorral, que con el tiempo quedó en el corazón del lugar en constante crecimiento, convirtiéndose en la barriada más importantes de Malargüe.