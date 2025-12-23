Lavalle informó asueto y cronograma especial de servicios por las fiestas

Asueto administrativo en Lavalle. Foto: Yemel Fil

Desde el municipio de Lavalle se informa que los días 24 y 31 de diciembre se decretó Asueto Administrativo, por lo que no habrá atención al público en la Casa Central ni en las Delegaciones. Durante esas jornadas, las guardias funcionarán de acuerdo al esquema habitual de días feriados y fines de semana.

Asimismo, se comunica el cronograma especial de recolección de residuos con motivo de las fiestas:

El 24 y 31 de diciembre, la recolección será normal en horario de la mañana. En tanto, el 25 de diciembre y 1 de enero no se realizará el servicio de recolección. Se solicita a la comunidad colaborar respetando los días y horarios establecidos.

