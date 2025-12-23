23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Fiestas de fin de año

Lavalle informó asueto y cronograma especial de servicios por las fiestas

El Municipio de Lavalle detalló cómo funcionarán los servicios durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Asueto administrativo en Lavalle.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

Desde el municipio de Lavalle se informa que los días 24 y 31 de diciembre se decretó Asueto Administrativo, por lo que no habrá atención al público en la Casa Central ni en las Delegaciones. Durante esas jornadas, las guardias funcionarán de acuerdo al esquema habitual de días feriados y fines de semana.

Asimismo, se comunica el cronograma especial de recolección de residuos con motivo de las fiestas:

image

El 24 y 31 de diciembre, la recolección será normal en horario de la mañana. En tanto, el 25 de diciembre y 1 de enero no se realizará el servicio de recolección. Se solicita a la comunidad colaborar respetando los días y horarios establecidos.

