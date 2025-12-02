2 de diciembre de 2025
{}
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

El Gobierno abrió el proceso para actualizar el costo del boleto y convocó a una audiencia pública, paso clave para definir un nuevo aumento en 2026.

Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

El precio del boleto del transporte público de Mendoza podría sufrir un nuevo incremento, a días de que se aplique la suba ya anunciada. El Gobierno convocó a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.

El 29 de diciembre se realizará una audiencia pública para analizar el incremento solicitado por las empresas de colectivos urbanos, media y larga distancia, además del sistema Bicitran. El EMoP (Ente de la Movilidad Pública) puso a disposición el expediente y abrió la inscripción para expositores.

El precio del boleto del transporte público vuelve a estar en revisión. El Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) convocó oficialmente a una audiencia pública para el próximo 29 de diciembre, instancia en la que se debatirá la actualización del costo del transporte público urbano, de media y larga distancia, y del sistema Bicitran.

La resolución 3760, publicada este lunes en el Boletín Oficial, confirma que las empresas operadoras solicitaron una revisión tarifaria debido al incremento de costos registrado durante el año, principalmente a partir del decreto nacional 189/25, que modificó variables económicas clave para la prestación del servicio.

Nueva suba

Aunque la resolución no menciona porcentajes, la referencia a los estudios de costos y a los pedidos de actualización realizados por las empresas marca el camino hacia un nuevo incremento del boleto, que se sumará a los ajustes ya aplicados este año.

De hecho, el 1 de enero el valor de la tarifa plana pasará a $1.400, luego del incremento a $1.200 vigente desde el 10 de noviembre.

Una vez realizada la audiencia y respondidas las observaciones, el EMoP deberá emitir un acto administrativo donde determinará si corresponde aplicar —y en qué magnitud— la nueva tarifa del transporte público en Mendoza.

La decisión final se conocerá en las semanas posteriores al 29 de diciembre y definirá cuánto deberán pagar los usuarios a partir del inicio de 2026.

Qué se discutirá en la audiencia

Según el expediente EX-2025-8988472, la Subdirección de Tarifas del EMoP ya analizó la documentación técnica presentada por los operadores y elaboró los estudios de costos correspondientes:

  • Orden 31/32: costos del sistema Bicitran.

  • Orden 33: costos de las empresas del servicio urbano.

  • Orden 35: costos del servicio de media y larga distancia.

Con esa información, el Directorio del Ente dispuso avanzar con la audiencia pública, una instancia obligatoria establecida por la ley 9003 que permite que usuarios, organizaciones y cualquier interesado expresen su opinión antes de que se tome una decisión administrativa definitiva.

La audiencia será presencial, a las 9 de la mañana, en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén.

Cómo participar

El EMoP habilitó la inscripción para quienes quieran participar como oradores. Los interesados deberán anotarse hasta el 22 de diciembre, enviando un correo a [email protected]. Cada expositor contará con un máximo de 10 minutos para presentar su postura.

Además, se informó que el expediente estará a disposición de todos los ciudadanos que lo soliciten, quienes recibirán un extracto digital con los principales elementos del estudio tarifario.

También se invitó al público a presentar propuestas y observaciones dentro de los primeros 10 días desde la publicación de la convocatoria.

