Milei sobre el escándalo cripto y el impacto generado: "Me comí un cachetazo"

“Obré de buena fe y me comí un cachetazo” , apuntó el mandatario. No obstante, aseguró que el estado "no pierde plata" con la movida. En cuanto a los afectados argentinos, afirmó: "Como mucho serán cuatro y cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses“, explicó, y sostuvo: ”Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo” .

View this post on Instagram

Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo Este episodio no daña mi credibilidad en el mundo

El presidente explicó que conoció a Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, en octubre de 2024 en la Casa Rosada: “Me hizo la propuesta de armar una estructura para que se financie a emprendedores que por una cuestión de informalidad no tienen que financiarse. Cuando se hizo público lo de $LIBRA, yo le di difusión”.

Hayden Mark Davis.webp Javier Milei dio detalles sobre su vínculo con Hayden Mark Davis y el resto de las personas detrás de $LIBRA

“El tuit está planteado en ese formato, difundiendo esto, para los argentinos que no tienen financiamiento, para que se financie esto para proyectos de emprendedores”, siguió.

Al mismo tiempo, explicó por qué borró el tuit horas después: “Empezaron a decir que me hackearon la cuenta. Fijé el tuit para reiterar que el que había tuiteado fui yo. Pero ahí se empiezan a generar comentarios negativos. Ante la duda, lo saqué. Pero yo nunca borro tuits, entonces, ante la duda lo oculté”.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Ahora | Javier Milei en diálogo con Jonatan Viale por el escándalo $Libra Milei aseguró que es falso que son 44 mil personas las afectadas por el escándalo de la criptomoneda $Libra ya que "muchísimos son bots". Completó su afirmación diciendo que "en el mejor de los casos se trata de 5.000 personas", además sostuvo que "las chances de que haya argentinos son muy remotas". También destacó que las personas involucradas son "hiperespecializadas en este tipo de instrumentos". En diálogo con Jonatan Viale, Javier Milei explicó que asumió la presidencia siendo "el de siempre", sin embargo consideró que es momento de levantar murallas: "Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y que no sea tan fácil llegar a mí". #Criptomonedas #JavierMilei #JonatanViale" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

“ Es falso que sean 44 mil personas las perjudicadas; como mucho son 5 mil. Las chances de que haya argentinos es muy remota. Son personas hiper especializadas en este tipo de instrumentos. Los que entraron ahí sabían bien el riesgo: son operadores de volatilidad. Es un problema entre privados y lo hicieron voluntariamente”, sostuvo.

En un tono similar, se defendió: “Yo no promocioné, lo difundí. Lo hice porque soy un 'tecno optimista' fanático. Toda propuesta que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos. No cometí ningún error exenta, porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir ´tengo algo para aprender´. Tengo que aprender que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y no puede ser fácil llegar a mí ”.

Javier Milei.jpg Javier Milei habló tras el escándalo del "Criptogate" en una entrevista con TN Foto: Captura de pantalla

Las críticas de la oposición y las responsabilidades detrás del "Criptogate"

En cuanto a las críticas de la oposición, insistió: “Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación”. Y consideró: “En medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo un 7% y la inflación va a estar en un 1%”.

Aunque existe la posibilidad de que alguien del Gobierno esté involucrado en el escándalo de la criptomoneda, Milei desestimó esa posibilidad: “No creo que haya nadie involucrado. No desconfío de nadie del equipo”. Sin embargo, remarcó que “si la Justicia determina que sí, va a rodar la guillotina”.

En tal sentido, cuestionó al kirchnerismo por impulsar su juicio político. “El peronismo me pide el juicio político, pero ellos nunca explicaron dónde está toda la plata que se llevaron. ¿Dónde están los 600 palos verdes que se llevó Néstor Kirchner?", se preguntó.

Mientras Viale leía el tuit de Cristina Kirchner, contra Milei, el Presidente contraatacó: “¿Que me lo diga las dos veces condenada? ¿Por qué no explica por qué la hija tenía 5 palos verdes en una caja del banco? ¿Que me lo diga la 'chorra'? Que me venga a dar clases alguien que tuvo de ministro de Economía a Axel Kicillof, que le costó al país 35 mil millones de dólares. No hay mayor estafa en la Argentina que el kirchnerismo”.

En cuanto a los pedidos opositores, se mostró firme y volvió a referirse a gobiernos pasados, pero sin mencionarlos. “No tengo miedo de que me volteen. El verdadero ponzi de la Argentina nos llevó al 60% de la pobreza. Con la economía creciendo y la inflación de 1% saben que no pueden ganar. Ellos van a defender el status quo. Hablan de estafa, pero la mayor estafa fue el kirchnerismo”.