Guaymallén: se hicieron pasar por amigos de su hijo, lo llevaron a la casa y le robaron

Un hombre de 75 años fue engañado en Guaymallén por una pareja que terminó concretando el robo de una importante cantidad de dinero.

El lugar, en Guaymallén, donde fue abordada la víctima del robo.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Un hombre de 75 años fue víctima de un importante robo en su casa de Guaymallén, tras ser engañado por una pareja que se hizo pasar por amigos de su hijo, para luego llevarlo hasta la vivienda bajo un engaño, donde finalmente le sustrajeron unos $800.000 en efectivo.

El robo ocurrió en una casa de calle Maure de Guaymallén, pero el engaño comenzó, minutos antes, en Aristóbulo del Valle y Barcala del mismo departamento, dos un hombre y una mujer abordaron a la víctima, de quien se reserva su identidad por protección.

Ante este nuevo hecho de inseguridad, desde la policía mostraron su preocupación por nuevos robos perpetrados bajo esta modalidad de estafa, en el que las víctimas, generalmente, son personas adultas.

Los detalles de la estafa y robo en una casa de Guaymallén

Según consta en la denuncia, todo comenzó cerca de las 20 del miércoles en la dirección mencionada, por donde la víctima realizaba una serie de trámites personales.

Al terminar uno de estos, el hombre caminaba por calle Aristóbulo del Valle cuando fue abordado por una pareja. Los individuos, amablemente, se acercaron al damnificado y le dijeron que conocían a su hijo.

Siguieron aportando datos que hizo confundir a la víctima y los maleantes agregaron que tenían que darle dólares para que los guarde.

El hombre, lamentablemente, cayó en la trampa y les creyó. Acto seguido, todos juntos caminaron hasta la casa del damnificado, en calle Maure.

Una vez en el inmueble, ingresaron al hogar y se dirigieron a una habitación, donde el hombre guardaba unos $800.000 en efectivo, en el interior de una caja.

En ese momento los ladrones se alzaron con la caja y en cuestión de segundos desaparecieron de la escena.

Cuando la víctima advirtió el robo, denunció lo ocurrido y la policía intentó, a través de un operativo cerrojo, dar con los delincuentes. Sin embargo, a esa altura ya era tarde.

El caso quedó denunciado en la fiscalía de robos y hurtos, donde intentan identificar a los ladrones. Para ello, revisan las cámaras de seguridad de las zonas por donde se movilizaron los maleantes.

No obstante, hasta el momento no hay detenidos.

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

