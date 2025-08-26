Turismo: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 en Argentina

El turismo suma una nueva oportunidad con el Travel Sale 2025, que ya comenzó y ofrece importantes descuentos para quienes deseen viajar. La iniciativa, organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), busca reactivar un sector golpeado por la caída del poder adquisitivo y la baja en la demanda.
Hasta cuándo se puede comprar en el Travel Sale 2025
Durante siete días, el evento pone al alcance de los viajeros promociones para destinos nacionales e internacionales. En su primer día, los más buscados fueron: