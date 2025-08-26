OPORTUNIDAD

Turismo: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 en Argentina

El Travel Sale 2025 busca reactivar el turismo con grandes promociones en vuelos, hoteles y actividades dentro y fuera del país. Hasta cuándo podés comprar.

Turismo: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 en Argentina

Turismo: hasta cuándo es el Travel Sale 2025 en Argentina

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

El turismo suma una nueva oportunidad con el Travel Sale 2025, que ya comenzó y ofrece importantes descuentos para quienes deseen viajar. La iniciativa, organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), busca reactivar un sector golpeado por la caída del poder adquisitivo y la baja en la demanda.

Hasta cuándo se puede comprar en el Travel Sale 2025

Durante siete días, el evento pone al alcance de los viajeros promociones para destinos nacionales e internacionales. En su primer día, los más buscados fueron:

  • Bariloche,
  • Puerto Iguazú,
  • Mendoza,
  • Salta,
  • Ushuaia.

La campaña se extiende del 25 al 31 de agosto, inclusive, y promete oportunidades únicas para planificar escapadas o viajes más largos.

aeropuerto mendoza, pasajeros, avion, aviones, vacaciones, fin de semana largo, aeropuertos argentina 2000.jpg
Hasta el 31 de agosto tenés tiempo para comprar en el Travel Sale 2025

Hasta el 31 de agosto tenés tiempo para comprar en el Travel Sale 2025

Qué promociones están disponibles

A lo largo de la semana, agencias de viajes y plataformas online ofrecen rebajas y beneficios en vuelos, alojamiento, paquetes turísticos y actividades. Entre los destacados:

  • Descuentos de hasta 60%, planes de pago, 2x1 y “segundo pasajero a mitad de precio”.
  • Cuotas fijas con tarjeta de crédito y, en algunos casos, financiamiento sin interés.
  • Paquetes con precios congelados para viajar más adelante.
  • Excursiones sin cargo, upgrades en hotelería y créditos para consumos.
  • Preventas con tarifas promocionales para temporada baja y verano 2026.

Además de las agencias, participan Aerolíneas Argentinas y empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz y Grupo 8.

De esta forma, el Travel Sale 2025 se posiciona como una oportunidad para programar viajes dentro del país o al exterior con precios más accesibles.

