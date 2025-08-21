Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.

Un corte de agua imprevisto fue anunciado este jueves 21 de agosto en un sector de la Ciudad de Mendoza. De acuerdo con un reporte dado a conocer por las autoridades de AYSAM, el mismo responde a la rotura de un caño maestro. Piden a los usuarios hacer un uso racional del servicio.
La interrupción del servicio impacta a la zona comprendida por las calles Mitre a San Martín y Godoy Cruz a Sarmiento. Según el reporte oficial, el personal técnico de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para reparar la falla y normalizar el suministro.