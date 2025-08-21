Alerta

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Aysam comunicó este jueves 21 de agosto sobre un corte de agua que afecta a un sector de la Ciudad. Piden hacer un uso racional del servicio.

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.

 Por Natalia Mantineo

Un corte de agua imprevisto fue anunciado este jueves 21 de agosto en un sector de la Ciudad de Mendoza. De acuerdo con un reporte dado a conocer por las autoridades de AYSAM, el mismo responde a la rotura de un caño maestro. Piden a los usuarios hacer un uso racional del servicio.

La interrupción del servicio impacta a la zona comprendida por las calles Mitre a San Martín y Godoy Cruz a Sarmiento. Según el reporte oficial, el personal técnico de la empresa ya se encuentra trabajando en el lugar para reparar la falla y normalizar el suministro.

grifo, agua, gota, canilla, corte.jpg
Corte de agua en varios sectores de la Ciudad de Mendoza.

Corte de agua en varios sectores de la Ciudad de Mendoza.

Corte de agua imprevisto: recomendaciones

  • Mantener una reserva: se aconseja disponer de al menos 2 litros de agua potable embotellada por persona.

  • Cuidar la reserva domiciliaria: administrar de forma responsable el agua disponible en el tanque domiciliario.

  • Hacer uso consciente: utilizar el agua de forma responsable y solidaria, regulando al mínimo la intensidad del caudal en las canillas.

  • Evitar usos innecesarios: se recomienda no utilizar lavarropas automáticos, lavavajillas y evitar el riego de jardines durante el corte.

  • Prohibición de lavado: la empresa recordó que rige una prohibición las 24 horas, los 365 días del año, para el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora.

  • Controlar fugas: se pide a los usuarios controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros para evitar el derroche.

Canilla,corte de agua
Corte de agua en Ciudad: se desconoce el horario del restablecimiento del suministro.

Corte de agua en Ciudad: se desconoce el horario del restablecimiento del suministro.

Corte de agua: a qué hora vuelve el servicio

La empresa no ha brindado un horario estimado de finalización de las tareas, sin embargo aseguraron que los trabajos se extenderán hasta que el servicio quede restablecido por completo.

Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas.
Corte de agua imprevisto en Ciudad por rotura de caño maestro: las zonas afectadas

Por Natalia Mantineo