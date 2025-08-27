Efemérides

27 de agosto: se cumplen 105 años de la primera transmisión de radio

Este 27 de agosto de 2025, se cumplen 105 años de la primera transmisión de radio. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

105 años de la primera transmisión de radio: todo sobre el 27 de agosto

105 años de la primera transmisión de radio: todo sobre el 27 de agosto

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Este 27 de agosto se cumplen 105 años de la primera transmisión de radio. Esta efeméride rinde homenaje a un momento histórico ocurrido en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Desde entonces, Argentina celebra el Día de la Radio para recordar este acontecimiento icónico.

aconcagua radio portada.jpg
Por este icónico acontecimiento, hoy se celebra el Día de la Radio en Argentina

Por este icónico acontecimiento, hoy se celebra el Día de la Radio en Argentina

27 de agosto: se cumplen 105 años de la primera transmisión de radio

El 27 de agosto de 1920, a las 21:00 horas, los llamados “locos de la azotea” lograron transmitir la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires.

Lee además
Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC: por qué se celebra hoy, 27 de agosto
Efemérides

Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC: por qué se celebra hoy, 27 de agosto
Qué plantas podar antes de septiembre para un jardín con más flores
Jardinería de temporada

Qué plantas podar antes de septiembre para un jardín con más flores

El grupo estaba conformado por Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, quienes hicieron posible la transmisión gracias a equipos traídos de Francia. Aunque pocas personas pudieron escucharlos, el acontecimiento se convirtió en un hito histórico que marcaría el desarrollo de los medios de difusión en Argentina.

los locos de la azotea
Los llamados “locos de la azotea”

Los llamados “locos de la azotea”

“Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten”, expresó por primera vez Susini en ese icónico momento.

A partir de este hecho, la radio comenzó un proceso de crecimiento sostenido en el país. Con el tiempo surgieron las primeras emisoras con programación variada, consolidándose como un medio de comunicación fundamental para transmitir información y entretenimiento.

El 27 de agosto de 1968, la Sociedad Argentina de Locutores propuso establecer esta fecha como Día de la Radiodifusión Argentina. Dos años después, en 1970, durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, la fecha se formalizó mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional. / Billiken y elDiarioAR

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 27 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Por qué se celebra hoy, 26 de agosto, el Día Internacional del Actor

Día Internacional contra el Dengue: qué es y por qué es una fecha clave de prevención

Por qué cada 25 de agosto se conmemora el Día del Peluquero

Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo: por qué se recuerda hoy, 25 de agosto

24 de agosto, Día del Lector: origen y motivo de la celebración

Día del Padre en Mendoza: por qué se celebra hoy, 24 de agosto

A 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges: un poeta argentino de palabras infinitas

Por qué se celebra el Día del Internauta el 23 de agosto: origen y curiosidades

LO QUE SE LEE AHORA
Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC: por qué se celebra hoy, 27 de agosto
Efemérides

Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y GNC: por qué se celebra hoy, 27 de agosto

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Los investigadores intentan determinar si desde Panamá realizó otro viaje
Habría viajado a Panamá

La misteriosa fuga de Cristian Olguín, el dueño de Megatecnología acusado de estafas millonarias

Te Puede Interesar

El modo campaña queda activado desde este miércoles 27 de agosto, de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre.
CUENTA REGRESIVA

Elecciones 2025: así arranca la campaña política que concentrará la atención durante dos meses en Mendoza

Por Cecilia Zabala
El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local
QUÉ DICEN DESDE EL SECTOR

El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local

Por Soledad Maturano
Accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
no hubo heridos

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura