105 años de la primera transmisión de radio: todo sobre el 27 de agosto

Este 27 de agosto se cumplen 105 años de la primera transmisión de radio . Esta efeméride rinde homenaje a un momento histórico ocurrido en la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Desde entonces, Argentina celebra el Día de la Radio para recordar este acontecimiento icónico.

El 27 de agosto de 1920 , a las 21:00 horas, los llamados “ locos de la azotea ” lograron transmitir la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires.

Por este icónico acontecimiento, hoy se celebra el Día de la Radio en Argentina

El grupo estaba conformado por Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica , quienes hicieron posible la transmisión gracias a equipos traídos de Francia. Aunque pocas personas pudieron escucharlos, el acontecimiento se convirtió en un hito histórico que marcaría el desarrollo de los medios de difusión en Argentina.

“Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten”, expresó por primera vez Susini en ese icónico momento.

A partir de este hecho, la radio comenzó un proceso de crecimiento sostenido en el país. Con el tiempo surgieron las primeras emisoras con programación variada, consolidándose como un medio de comunicación fundamental para transmitir información y entretenimiento.

El 27 de agosto de 1968, la Sociedad Argentina de Locutores propuso establecer esta fecha como Día de la Radiodifusión Argentina. Dos años después, en 1970, durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, la fecha se formalizó mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional. / Billiken y elDiarioAR

