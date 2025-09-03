Reabren el Paso Internacional Los Libertadores este miércoles: desde qué hora

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, será habilitado este miércoles 3 de septiembre a partir de las 14:00 horas . El paso, que abrió en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El cruce fue cerrado horas atrás luego de que se registrara un grave accidente vial en la RN N°7 , a la altura de Cerro Amarillo , cuando un camión que era remolcado por otro vehículo desbarrancó y terminó cayendo al vacío en el Río Mendoza en el km 1.196 .

Medida Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

En horas de la mañana y el mediodía, varios vehículos particulares y colectivos de pasajeros esperaban al costado de la Ruta Nacional el anuncio de la reapertura del paso.

Es que, según les habían trasmitido las autoridades, la circulación se detuvo porque se debía realizar una evaluación de los daños estructurales en el puente ubicado en el km 1.196 y la posterior planificación de la reparación del vallado de contención.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en Alta Montaña y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.