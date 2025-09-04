La campaña electoral en redes sociales: quién domina la calle online en Mendoza

La consultora Opinión Mendoza analizó, durante la semana del 22 al 28 de agosto , la performance en redes sociales de los siete candidatos a diputado nacional por Mendoza que encabezan las boletas , en el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre .

El informe evaluó menciones, interacciones y crecimiento en distintas plataformas , y dejó en evidencia un dato clave: la mayoría de los postulantes sigue sin consolidar presencia en el mundillo digital , un déficit que puede limitar agenda, visibilidad y oportunidades de campaña.

Redes y Gobierno El escándalo de los audios golpea a Javier y Karina Milei en las redes sociales

El análisis muestra que Luis Petri (Alianza La Libertad Avanza) concentra el mayor volumen de menciones en la web —con 17.700 resultados y más de 151.000 interacciones —, sobre todo en X y Facebook , lo que lo posiciona como el candidato con mayor alcance digital .

Además de su rol como ministro de Defensa de la Nación y candidato del oficialismo (nacional y provincial), buena parte de su mayor exposición en los últimos días se debió a las polémicas nacionales por el "SpagnuoloGate" , que lo salpicó por los contratos firmados por la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) con la droguería Suizo Argentina.

Si bien buena parte de las interacciones vinculadas al exdirigente radical (días atrás se desafilió y pasó a las filas libertarias) son negativas, ello no se traduce como una baja drástica en la intención de voto, o una asociación directa del escándalo hacia su figura. La última encuesta de Reale Dalla Torre advierte que cinco de cada diez mendocinos lo votarían en octubre. Detrás de él, a más de treinta puntos, aparece Emir Félix (Fuerza justicialista), con cerca del 20%.

El peso de Petri en redes está en línea con su nivel de instalación en la ciudadanía mendocina. Además de su trayectoria política (legislador provincial y nacional en el pasado; hoy una de las figuras centrales del gobierno federal), su performance en las PASO 2023 —cuando cayó en la interna de Cambia Mendoza ante Alfredo Cornejo, pero quedándose con el 40% de los votos en esa contienda— y su posicionamento como posible aspirante a la gobernación en 2027, le otorga una ventaja sobre el resto de sus competidores.

Mario Vadillo y el poder de TikTok e Instagram

El otro gran protagonista digital es Mario Vadillo (Frente Verde), quien logra superar a Petri en TikTok e Instagram. Su estrategia se explica en la continuidad: tras haber sido candidato a gobernador en 2023, no abandonó sus redes sino que las reforzó, generando contenido con asidua periodicidad.

Lucas Inostroza, director de Opinión Mendoza, lo explicó a Sitio Andino de esta manera: “Vadillo no se olvidó de sus redes después de la elección. Siguió construyendo autoridad en plataformas con formatos cortos y cercanos, sobre todo con denuncias de la vida cotidiana de los mendocinos”. Esa consistencia explica su popularidad en las redes de mayor consumo juvenil (fundamentalmente la red social de origen chino).

Opinión Mendoza 02 El ránking de seguidores a los principales candidatos, por red social

Los que más crecieron y los estancados

El informe también muestra que Jorge Difonso (Defendamos Mendoza – Provincias Unidas) fue el que más creció en términos relativos durante la semana (+12,1% en seguidores e interacciones), mientras que Petri lo hizo en menor medida (+4%). Félix y Vadillo mostraron desempeños más amesetados en esa semana.

En tanto, los otros candidatos —Micaela Blanco Minoli (Frente de Izquierda y de Trabajadores), Carolina Jacky (Protectora Fuerza Política) y Gabriel Sottile (Frente Libertario Demócrata)— aparecen con presencia digital débil, con menor intensidad en las interacciones, aunque con mayor movimiento en sus cuentas desde el anuncio de sus postulaciones. "No presentan todavía una trayectoria clara de acumulación, ya que sus candidaturas emergieron recientemente", explicó Inostroza.

redes sociales (3).jpg Cómo se mueven los candidatos por las elecciones 2025 en las redes sociales.

Franjas etarias y redes sociales a no descuidar

El informe también revela diferencias marcadas según el público objetivo de cada plataforma. Facebook, aunque dejó de ser la red social más popular, todavía conserva un rol central en sectores mayores de 45 años, que conviven y debaten en ese espacio. Ignorarla puede significar perder contacto con un electorado clave.

En ese ámbito se impone Petri, con amplia diferencia sobre el resto, seguido de Vadillo y Félix. Esa es la plataforma donde Jacky más se destaca, aunque aún lejos de los "peso pesados". "Hace un tiempo que muchos creen que Facebook no sirve para nada y la han abandonado; Petri es un claro ejemplo de que aún hay una importante porción de la comunidad que se informa por allí y por eso le lleva mucha ventaja al resto", señaló Inostroza. Un detalle a tener en cuenta: es una red con fuerte preeminencia de un sector potente de la sociedad mendocina, los docentes.

En el otro extremo, TikTok concentra a los más jóvenes (18 a 24 años), que casi exclusivamente acceden a la información electoral a través de su contenido. Lo dicho: en esa arena destaca Vadillo, por encima del ministro de Defensa y —bastante más lejos— Difonso.

Mientras que la franja más activa en materia de debate político es la de 25 a 45 años, especialmente en X e Instagram. Para Inostroza, “subestimar cualquiera de estas redes es un error: cada una sigue teniendo un público muy específico y con peso electoral real”.

Opinión Mendoza 03

El impacto del “KarinaGate”

Un apartado especial del estudio se dedicó al efecto del “KarinaGate” o “SpagnuoloGate”, que estalló días atrás. La controversia generó un pico de menciones y comentarios en Mendoza sobre la secretaria de la Presidencia y hermana del Presidente, concentrando buena parte de las interacciones de la semana.

El predominio, claro está, es de menciones negativas (39,8% frente a 5,9% positivas) y hashtags instalados por la oposición como #KarinaCoimera y #KarinaChorra, con mayor alcance en los segmentos de 25 a 34 años.

Opinión Mendoza 04

Elecciones 2025: ranking de seguidores a candidatos de Mendoza, por redes sociales

Instagram

Mario Vadillo (267K seguidores) Luis Petri (245K) Jorge Difonso (13,7K) Micaela Blanco Minoli (5,4K) Emir Félix (4,5K) Carolina Jacky (2,6K) Gabriel Sottile (1K)

Facebook

Luis Petri (102K seguidores) Mario Vadillo (84K) Emir Félix (36K) Carolina Jacky (11K) Jorge Difonso (8,9K) Micaela Blanco Minoli (5,6K) Gabriel Sottile (1,6K)

X (exTwitter)

Luis Petri (235K) Jorge Difonso (6,5K) Mario Vadillo (4,8K) Emir Félix (4K) Micaela Blanco Minoli (0,9K) Carolina Jacky (0,7K) Gabriel Sottile (0,6K)

Tik Tok

Mario Vadillo (209K seguidores) Luis Petri (149K) Jorge Difonso (5K) Micaela Blanco Minoli (1,1K) Carolina Jacky (0,8K) Gabriel Sottile (0,1K) Emir Félix (no tiene cuenta)

elecciones 2025, boleta única Los ocho frentes y partidos que presentan candidatos a diputados nacionales en Mendoza (Susana Barros, del Nuevo MAS, no fue medida por el informe de Opinión Mendoza. Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Las redes sociales en política y las lecciones del pasado

El informe pone en evidencia que la presencia digital no se construye en dos meses, sino en años de trabajo sostenido. Ejemplos sobran: a nivel nacional, el triunfo de Javier Milei en 2023 tuvo un componente decisivo en redes sociales, donde dominaba antes de llegar a la presidencia.

En Mendoza, un antecedente fue la elección legislativa de 2013, cuando el Frente de Izquierda logró el histórico ingreso de Nicolás del Caño a la Cámara de Diputados de la Nación gracias, en buena medida, a la militancia digital estratégica que implementó esa fuerza por aquellos años.

La conclusión del consultor es clara: “Subestimar las redes es un error político. No se define todo ahí, pero sí trasladan votos, marcan agenda y generan autoridad".