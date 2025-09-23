Medida

Facundo Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo

El diputado nacional Facundo Correa Llano respaldó la medida del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a la soja y otros granos de manera temporal.

El diputado nacional Facundo Correa Llano respaldó la medida del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a la soja y otros granos de manera temporal y aseguró que la decisión del presidente Javier Milei ayudará a "generar divisas" y "consolidar las reservas internacionales".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el pasado lunes que hasta el 31 de octubre que quitarán las retenciones a las exportaciones agroindustriales con el fin de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

Según expresó el titular de La Libertad Avanza en Mendoza, con esta medida "Argentina está demostrando que, con orden y decisión, es posible retomar la senda del desarrollo". A través de la red social X, escribió: "En este marco, el presidente Javier Milei dispuso la eliminación temporal de las retenciones a los granos y sus derivados hasta el 31 de octubre. Se trata de una medida destinada a fortalecer al sector productivo, generar divisas, consolidar las reservas internacionales y brindar mayor estabilidad en un momento clave".

Facundo Correa Llano, sobre las negociaciones en Estados Unidos

Correa Llano también se refirió a las negociaciones que realiza el Gobierno Nacional con Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional para lograr fondos de emergencia para el país, motivo por el que el presidente Javier Milei viajó a Norteamérica.

"El acompañamiento expresado por los Estados Unidos constituye una señal contundente de confianza en el rumbo adoptado por la Argentina. El reconocimiento internacional confirma que las decisiones responsables generan credibilidad y abren nuevas oportunidades para el país".

Eso aseguró el legislador a raíz del mensaje alentador del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina, y que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

"El Gobierno Nacional reafirma así su compromiso con el pueblo argentino: el esfuerzo realizado no será en vano. La meta es clara y firme, superar definitivamente la inflación y consolidar a la Argentina como una nación fuerte y próspera", agregó Correa Llano.

El Gobierno Nacional eliminó las retenciones a los granos

El vocero Manuel Adorni anunció que el Gobierno eliminará las retenciones a la soja y a otros granos. La medida, que se extenderá hasta el 31 de octubre, alcanzará a las exportaciones agroindustriales con el fin de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, señaló Adorni en X.

La resolución tendrá un carácter excepcional, vigente por poco más de un mes, y abarcará a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión apunta a acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar mayor previsibilidad al mercado cambiario.

