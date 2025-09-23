Facundo Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo.

El diputado nacional Facundo Correa Llano respaldó la medida del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones a la soja y otros granos de manera temporal y aseguró que la decisión del presidente Javier Milei ayudará a "generar divisas" y "consolidar las reservas internacionales".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el pasado lunes que hasta el 31 de octubre que quitarán las retenciones a las exportaciones agroindustriales con el fin de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

Estados Unidos Javier Milei recibió el respaldo de Donald Trump: "Tiene mi total apoyo para la reelección"

Según expresó el titular de La Libertad Avanza en Mendoza, con esta medida "Argentina está demostrando que, con orden y decisión, es posible retomar la senda del desarrollo". A través de la red social X, escribió: "En este marco, el presidente Javier Milei dispuso la eliminación temporal de las retenciones a los granos y sus derivados hasta el 31 de octubre. Se trata de una medida destinada a fortalecer al sector productivo , generar divisas , consolidar las reservas internacionales y brindar mayor estabilidad en un momento clave".

Correa Llano también se refirió a las negociaciones que realiza el Gobierno Nacional con Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional para lograr fondos de emergencia para el país, motivo por el que el presidente Javier Milei viajó a Norteamérica.

Argentina está demostrando que, con orden y decisión, es posible retomar la senda del desarrollo. En este marco, el Presidente @JMilei dispuso la eliminación temporal de las retenciones a los granos y sus derivados hasta el 31 de octubre. Se trata de una medida destinada a…

"El acompañamiento expresado por los Estados Unidos constituye una señal contundente de confianza en el rumbo adoptado por la Argentina. El reconocimiento internacional confirma que las decisiones responsables generan credibilidad y abren nuevas oportunidades para el país".

Eso aseguró el legislador a raíz del mensaje alentador del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina, y que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

"El Gobierno Nacional reafirma así su compromiso con el pueblo argentino: el esfuerzo realizado no será en vano. La meta es clara y firme, superar definitivamente la inflación y consolidar a la Argentina como una nación fuerte y próspera", agregó Correa Llano.

El Gobierno Nacional eliminó las retenciones a los granos

El vocero Manuel Adorni anunció que el Gobierno eliminará las retenciones a la soja y a otros granos. La medida, que se extenderá hasta el 31 de octubre, alcanzará a las exportaciones agroindustriales con el fin de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, señaló Adorni en X.

La resolución tendrá un carácter excepcional, vigente por poco más de un mes, y abarcará a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión apunta a acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar mayor previsibilidad al mercado cambiario.