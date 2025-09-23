Postura

El pedido de Mauricio Macri a su tropa: Hay que "ser muy prudentes"

El titular del PRO, Mauricio Macri se reunió con los candidatos del partido amarillo camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.

Por Sitio Andino Política

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, encabezó esta mañana un encuentro con los principales candidatos del partido amarillo rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre. La reunión se realizó en la sede de Balcarce al 400, en el barrio porteño de San Telmo, muy cerca de la Casa Rosada.

Desde las 10, Macri mantuvo un intercambio con los dirigentes que buscan consolidar la presencia del PRO en el Congreso Nacional. El líder opositor ingresó al local partidario evitando dar mayores definiciones, aunque adelantó que hablaría con la prensa al finalizar el encuentro.

Un llamado al PRO para la prudencia política

El fundador de Juntos por el Cambio pidió cautela en el escenario político actual. “Hay que ser muy prudentes. Nunca he creído en la idea de que cuanto peor, mejor. Este es un momento para medir lo que se dice”, aseguró en declaraciones radiales, mostrando un tono moderado en plena campaña electoral.

Consolidar al PRO rumbo a octubre

De acuerdo a fuentes del PRO, la intención de Macri es repasar el panorama nacional, detectar fortalezas y desafíos, y coordinar los pasos a seguir de cara a octubre. El encuentro se enmarca en la estrategia para consolidar al partido amarillo en la disputa legislativa y fortalecer su rol dentro de la oposición.

