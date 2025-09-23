Diputados debatirá la reforma para restringir el uso de los DNU presidenciales

Una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición se dará en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina . Esta vez, por la limitación a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) . El tratamiento de la iniciativa se dará este martes en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Desde el mediodía debatirán el proyecto que ya fue aprobado en el Senado para restringir la capacidad del presidente Javier Milei para gobernar a través de ese mecanismo excepcional establecido en la Constitución para situaciones de emergencia, pero cuestionada por su uso reiterado durante su gestión.

La idea de la oposición es avanzar con una sesión especial el próximo 1 de octubre para tratar el proyecto sobre los DNU pero también los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto al reparto de los ATN a las provincias y la derogación de decretos vinculados a identidad de género y al estatuto de la Policía Federal.

El proyecto tiene aval del Senado, lo que significó otro revés para el Gobierno Nacional . Fue tratado el pasado 4 de septiembre, tras el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad.

Qué son los DNU

Los DNU como norma nacieron en la reforma constitucional de 1994 para que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso de la Nación, como su nombre lo indica, fueron creados para casos de necesidad y urgencia.

Este tipo de decretos, solo puede ser derogado por el rechazo de las dos Cámaras del Parlamento, lo que muchas veces resulta difícil para los opositores al Ejecutivo.

Qué modificaciones quieren hacer para limitar a Javier Milei

La reforma a la Ley de DNU establece que el rechazo por parte de una sola Cámara implicará la derogación total del decreto, quedando además vedada la posibilidad de dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. El proyecto contempla también que, si en un plazo de 90 días no trata, el DNU perderá automáticamente su vigencia.

Otra de las modificaciones planteadas dispone que deberán circunscribirse a una única materia para ser tratados de manera individual. Este punto se contrapone con lo sucedido en el caso del DNU 70/2023, que bajo el argumento de la desregulación de la economía modificó y derogó más de 300 leyes en un solo texto.

También se incorpora la posibilidad de que ambas Cámaras puedan reunirse durante el receso legislativo para el tratamiento inmediato de los decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene competencia para sesionar entre el 1° de diciembre y el 28/29 de febrero, esta reforma habilita a abrir los recintos transcurridos diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

Otro cambio sustancial recae sobre el blindaje legislativo. Con el nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados únicamente si ambas Cámaras los convalidan por mayoría absoluta de los presentes dentro de un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial. El antecedente más reciente es el DNU 179/2025, que selló el acuerdo con el FMI y quedó blindado con el aval exclusivo de la Cámara de Diputados. Fuente: El Parlamentario.