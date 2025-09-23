Congreso

Diputados debatirá la reforma para restringir el uso de los DNU presidenciales

Buscan limitar a Javier Milei en el uso de estos decretos. Este martes comienza el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá la limitación a los DNU presidenciales.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá la limitación a los DNU presidenciales.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Por Sitio Andino Política

Una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición se dará en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Esta vez, por la limitación a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El tratamiento de la iniciativa se dará este martes en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Desde el mediodía debatirán el proyecto que ya fue aprobado en el Senado para restringir la capacidad del presidente Javier Milei para gobernar a través de ese mecanismo excepcional establecido en la Constitución para situaciones de emergencia, pero cuestionada por su uso reiterado durante su gestión.

Lee además
El diputado nacional analizó la coyuntura política y repasó su trayectoria en el sector público. video
Entrevista

Julio Cobos: "Nunca tuve respaldo de mi partido para ser candidato a presidente"
El primer mandatario habló de lo ocurrido en el Congreso
Repercusiones de la sesión en Diputados

Cornejo y el rechazo a los vetos: de la crítica a la oposición a la advertencia a Nación

La idea de la oposición es avanzar con una sesión especial el próximo 1 de octubre para tratar el proyecto sobre los DNU pero también los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto al reparto de los ATN a las provincias y la derogación de decretos vinculados a identidad de género y al estatuto de la Policía Federal.

Qué son los DNU

Los DNU como norma nacieron en la reforma constitucional de 1994 para que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso de la Nación, como su nombre lo indica, fueron creados para casos de necesidad y urgencia.

Este tipo de decretos, solo puede ser derogado por el rechazo de las dos Cámaras del Parlamento, lo que muchas veces resulta difícil para los opositores al Ejecutivo.

Qué modificaciones quieren hacer para limitar a Javier Milei

La reforma a la Ley de DNU establece que el rechazo por parte de una sola Cámara implicará la derogación total del decreto, quedando además vedada la posibilidad de dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. El proyecto contempla también que, si en un plazo de 90 días no trata, el DNU perderá automáticamente su vigencia.

image.png

Otra de las modificaciones planteadas dispone que deberán circunscribirse a una única materia para ser tratados de manera individual. Este punto se contrapone con lo sucedido en el caso del DNU 70/2023, que bajo el argumento de la desregulación de la economía modificó y derogó más de 300 leyes en un solo texto.

También se incorpora la posibilidad de que ambas Cámaras puedan reunirse durante el receso legislativo para el tratamiento inmediato de los decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene competencia para sesionar entre el 1° de diciembre y el 28/29 de febrero, esta reforma habilita a abrir los recintos transcurridos diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

Otro cambio sustancial recae sobre el blindaje legislativo. Con el nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados únicamente si ambas Cámaras los convalidan por mayoría absoluta de los presentes dentro de un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial. El antecedente más reciente es el DNU 179/2025, que selló el acuerdo con el FMI y quedó blindado con el aval exclusivo de la Cámara de Diputados. Fuente: El Parlamentario.

Temas
Seguí leyendo

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

Elecciones 2025: cuánto cobra un diputado en la Argentina

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Qué hago si perdí el DNI?

A la espera de la votación del veto en el Senado, el gobierno anunció un aumento al personal del Garrahan

Un mendocino acompaña a Milei en su viaje a Estados Unidos

Recalculando: la nueva fecha que puso el Gobierno al Plan Hídrico y el Código de Aguas

La Corte analiza el planteo del Partido Justicialista y se demora la oficialización de boletas en Godoy Cruz

El FMI celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Qué hago si perdí el DNI?
legislativas nacionales y provinciales

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Qué hago si perdí el DNI?

Las Más Leídas

Terrible accidente vial en Guaymallén. 
demoras en el tránsito

Caos en el Acceso Este por un accidente vial

La Escuela Técnicos Argentinos, en Guaymallén. 
operativo policial en el lugar

Otro menor llevó un arma a una escuela en Guaymallén

El principal acusado por el homicidio de Guaymallén está detenido y será imputado. 
crimen en las heras

Una menor, la pieza clave para esclarecer el homicidio del empresario sanjuanino

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne
serios incidentes

Guaymallén: la policía reprimió a vecinos en el lugar donde volcó un camión con carne

El hecho ocurrió en la escuela Técnicos Mendocinos de Guaymallén.
otro caso en guaymallén

La decisión de la DGE tras un nuevo caso de un menor armado en una escuela

Te Puede Interesar

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales.
Transporte

Reclamo histórico: taxistas protestan para exigir la regulación de plataformas digitales

Por Natalia Mantineo
Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Por Pablo Segura
Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Por Marcelo López Álvarez