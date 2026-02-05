Desembarco histórico en el Grupo Lorenzo: una destacada marca de autos chinos llega a Mendoza

En los últimos años, la apertura económica ha tenido un impacto directo en el sector automotriz al ampliar la oferta de vehículos 0 km . En ese contexto, China logró posicionarse como una de las opciones preferidas por su relación entre calidad y precio . En Mendoza , este crecimiento se refleja en la incorporación de nuevas marcas, una tendencia que se profundiza en 2026 con el reciente anuncio del desembarco de JAC Motors de la mano del Grupo Lorenzo .

El Chacras Park , sobre Avenida San Martín Sur, fue el escenario elegido durante la mañana de este martes para el avant premiere exclusivo en el que Grupo Lorenzo presentó la amplia gama de modelos de JAC, previo a la apertura de su local exclusivo .

Los representantes de JAC Motors y Grupo Lorenzo celebraron la llegada de la marca China.

Más allá de tratarse de una propuesta que busca reforzar la expansión de la marca china en el mercado argentino , tal como ocurrió con BAIC a fines de 2025 , se trata también de una apuesta estratégica que amplía la oferta de movilidad en la región de Cuyo .

Quienes asistieron al evento conocieron los principales ejes estratégicos del proyecto, entre ellos el respaldo de JAC , con más de 50 años de trayectoria internacional ; su alianza con Grupo Lorenzo; las distintas opciones de financiación para los clientes ; y el programa exclusivo de compromiso de recompra , que facilitará la renovación o el cambio de unidades cero kilómetro.

En ese marco, Juan Manuel Sales, gerente de JAC Motors – Grupo Lorenzo, destacó ante Noticiero Andino la calidad y competitividad de la marca, respaldada por medio siglo de experiencia: “Es un segmento económico que ofrece una amplia variedad de vehículos a combustión, híbridos y eléctricos, con garantías de entre cinco y siete años, según la unidad”.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo Confort, calidad y buen precio: los atractivos de los nuevos vehículos asiáticos. Foto: Chiara Perrini

Además, Sales explicó que la financiación arranca desde los 6 millones de pesos o con la entrega de un usado, y remarcó los beneficios especiales para quienes opten por modelos electrificados: “En los vehículos híbridos o eléctricos, la garantía de las baterías es de ocho años ”.

Por su parte, Sebastián Muñoz, jefe de Postventa de JAC Motors Lorenzo, valoró positivamente la llegada de la marca al país, una gestión que Grupo Lorenzo viene desarrollando desde hace siete años: “Son vehículos que tienen la particularidad de combinar dos tipos de mecánica, la eléctrica y la de combustión interna, de acuerdo con el uso que le dará el cliente”.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo La marca también se presentará en San Rafael y San Luis. Foto: Chiara Perrini

El momento más esperado de la jornada fue la presentación en vivo de varios modelos, entre ellos el EV30X, JS2, JS4, JS6 y JS8. Cada uno combina diseño, tecnología y eficiencia, con una destacada relación precio-producto, pensada tanto para la movilidad urbana como para distintos usos cotidianos.

En las próximas semanas, el lanzamiento también se replicará en San Rafael y en la provincia de San Luis.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo Modelos eléctricos e híbridos: autos que responden a la demanda urbanas. Foto: Chiara Perrini

JAC Motors en Guaymallén: abrirá un showroom oficial

La comercialización de los vehículos JAC se realizará a través de Autoferia, a la espera de la inminente apertura del showroom oficial de la marca. El nuevo espacio estará ubicado en el Circuito Strip Center Guaymallén, donde Grupo Lorenzo contará con tres locales comerciales: uno destinado a JAC, otro a Shineray y JMC, y un tercero que funcionará como nueva sucursal de Autoferia.

El complejo incluirá además un sector de postventa especializado, con servicio técnico oficial, repuestos originales y atención personalizada.