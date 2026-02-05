5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Con modelos eléctricos e híbridos

Desembarco histórico en el Grupo Lorenzo: una destacada marca de autos chinos llega a Mendoza

El mercado automotor mendocino se amplía con la llegada de una nueva marca asiática, que junto al Grupo Lorenzo abrirá su primer showroom en Guaymallén.

Desembarco histórico: una destacada marca de autos chinos llega a Mendoza

Desembarco histórico: una destacada marca de autos chinos llega a Mendoza

Foto: Chiara Perrini
 Por Luis Calizaya

En los últimos años, la apertura económica ha tenido un impacto directo en el sector automotriz al ampliar la oferta de vehículos 0 km. En ese contexto, China logró posicionarse como una de las opciones preferidas por su relación entre calidad y precio. En Mendoza, este crecimiento se refleja en la incorporación de nuevas marcas, una tendencia que se profundiza en 2026 con el reciente anuncio del desembarco de JAC Motors de la mano del Grupo Lorenzo.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo
Los representantes de JAC Motors y Grupo Lorenzo celebraron la llegada de la marca China.

Los representantes de JAC Motors y Grupo Lorenzo celebraron la llegada de la marca China.

JAC Motors by Grupo Lorenzo: el nuevo desembarco del 2026

El Chacras Park, sobre Avenida San Martín Sur, fue el escenario elegido durante la mañana de este martes para el avant premiere exclusivo en el que Grupo Lorenzo presentó la amplia gama de modelos de JAC, previo a la apertura de su local exclusivo.

Lee además
La movilidad eléctrica crece más rápido que las leyes y los seguros que deberían acompañarla.
Mundo Asegurado

Monopatines, motos y autos eléctricos: el lado B del seguro que nadie explica
Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Más allá de tratarse de una propuesta que busca reforzar la expansión de la marca china en el mercado argentino, tal como ocurrió con BAIC a fines de 2025, se trata también de una apuesta estratégica que amplía la oferta de movilidad en la región de Cuyo.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo
Avant Premiere de JAC: se presentaron algunos vehículos 0km en vivo.

Avant Premiere de JAC: se presentaron algunos vehículos 0km en vivo.

Quienes asistieron al evento conocieron los principales ejes estratégicos del proyecto, entre ellos el respaldo de JAC, con más de 50 años de trayectoria internacional; su alianza con Grupo Lorenzo; las distintas opciones de financiación para los clientes; y el programa exclusivo de compromiso de recompra, que facilitará la renovación o el cambio de unidades cero kilómetro.

En ese marco, Juan Manuel Sales, gerente de JAC Motors – Grupo Lorenzo, destacó ante Noticiero Andino la calidad y competitividad de la marca, respaldada por medio siglo de experiencia: “Es un segmento económico que ofrece una amplia variedad de vehículos a combustión, híbridos y eléctricos, con garantías de entre cinco y siete años, según la unidad”.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo
Confort, calidad y buen precio: los atractivos de los nuevos vehículos asiáticos.

Confort, calidad y buen precio: los atractivos de los nuevos vehículos asiáticos.

Además, Sales explicó que la financiación arranca desde los 6 millones de pesos o con la entrega de un usado, y remarcó los beneficios especiales para quienes opten por modelos electrificados: “En los vehículos híbridos o eléctricos, la garantía de las baterías es de ocho años ”.

Por su parte, Sebastián Muñoz, jefe de Postventa de JAC Motors Lorenzo, valoró positivamente la llegada de la marca al país, una gestión que Grupo Lorenzo viene desarrollando desde hace siete años: “Son vehículos que tienen la particularidad de combinar dos tipos de mecánica, la eléctrica y la de combustión interna, de acuerdo con el uso que le dará el cliente”.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo
La marca también se presentará en San Rafael y San Luis.

La marca también se presentará en San Rafael y San Luis.

El momento más esperado de la jornada fue la presentación en vivo de varios modelos, entre ellos el EV30X, JS2, JS4, JS6 y JS8. Cada uno combina diseño, tecnología y eficiencia, con una destacada relación precio-producto, pensada tanto para la movilidad urbana como para distintos usos cotidianos.

En las próximas semanas, el lanzamiento también se replicará en San Rafael y en la provincia de San Luis.

5 ENERO 2026 - JAC by Lorenzo
Modelos eléctricos e híbridos: autos que responden a la demanda urbanas.

Modelos eléctricos e híbridos: autos que responden a la demanda urbanas.

JAC Motors en Guaymallén: abrirá un showroom oficial

La comercialización de los vehículos JAC se realizará a través de Autoferia, a la espera de la inminente apertura del showroom oficial de la marca. El nuevo espacio estará ubicado en el Circuito Strip Center Guaymallén, donde Grupo Lorenzo contará con tres locales comerciales: uno destinado a JAC, otro a Shineray y JMC, y un tercero que funcionará como nueva sucursal de Autoferia.

El complejo incluirá además un sector de postventa especializado, con servicio técnico oficial, repuestos originales y atención personalizada.

Embed - GRUPO LORENZO PRESENTA EN CUYO JAC MOTORS

Temas
Seguí leyendo

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

Qué condiciones tiene hoy Mendoza para la circulación de automóviles eléctricos

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

Otra vez el CONICET hizo historia: descubrieron una medusa gigante en el Mar Argentino

Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Brinco sortea un pozo de $225 millones: cómo participar y cuándo se juega

LO QUE SE LEE AHORA
El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Las Más Leídas

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza
El clima

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

El robo ocurrió en el barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza. 
atacaron a una pareja

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar