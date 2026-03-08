8 de marzo de 2026
{}
Llegó el día

Fiesta de la Vendimia 2026: el Frank Romero Day se prepara para vivir una noche histórica

Mendocinos y turistas disfrutarán este domingo de la Fiesta de la Vendimia 2026, "90 cosechas de una misma cepa". Todos los detalles del tradicional evento.

Vendimia 2026: horarios, transporte y un dato clave sobre el Tiempo que no podés ignorar.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Mendocinos y turistas se prepara para vivir su noche más importante del año. Este domingo 8 de marzo, el Teatro Griego Frank Romero Day abrirá sus puertas para el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026. Es fundamental conocer los detalles logísticos para que la experiencia no se vea opacada por imprevistos.

image
Fiesta de la Vendimia: cuenta regresiva para la máxima celebración.

Fiesta de la Vendimia 2026

Horarios de apertura y cronograma

La puntualidad será esencial para evitar congestiones en los ingresos al Parque General San Martín.

  • Domingo 8 (Acto Central): las puertas se habilitarán a las 18. El espectáculo de la previa comenzará temprano y se presentarán Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo (incluirá juegos y sorteos)

  • El acto principal está previsto para las 21 y al finalizar se realizará la elección de la reina y virreina de la Vendimia. Tras el acto, será el turno de Luciano Pereyra.

Agenda Vendimial en el Teatro Griego

  • Lunes 9 de marzo: se mantiene tal como estaba programado originalmente. Ese día se presentarán en el escenario mayor El Chaqueño Palavecino, LBC y Euge Quevedo, y La Re Pandilla.
  • Martes 10 de marzo: también se mantiene el programa original. Tocarán Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen.
  • Repetición del Acto Central: reprogramado para el miércoles 10 de marzo, desde las 21, en el teatro griego. Solo se desarrollará "90 cosechas de una misma cepa", sin espectáculo musical posterior.
Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, la previa, teatro griego Frank Romero Day
Para el Acto Central, las puertas del Teatro se habilitarán a las 18.

El tiempo y su pronóstico para este domingo de Vendimia

Según informe del Gobierno de Mendoza, el pronóstico anuncia para este día: Parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sector sur, poco cambio de la temperatura. Posibilidad de tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 12°C

Las lluvias se mantendrán hasta el mediodía, desplazándose hacia el este. Hacia las 17:00-18:00 horas. Se espera una mejora generalizada, con disminución de nubosidad y cese de precipitaciones en el Gran Mendoza y zona Este.

Se recomienda encarecidamente asistir con abrigo, paraguas o pilotos impermeables, ya que la inestabilidad coincidirá con el desarrollo del acto central.

acto central, vendimia 2017, previa, teatro griego, frank romero day, sector discapacitados - 285547
La recomendación es que la gente vaya con abrigo y paraguas, sobre todo, el sábado 7 de marzo.

Picnic en las gradas: qué se puede ingresar

Manteniendo la tradición histórica, el Ministerio de Cultura confirmó que el público podrá ingresar con alimentos, mate y bebidas sin restricciones de cantidad.

Está permitido llevar la clásica heladerita con sándwiches, snacks y vino para disfrutar durante la previa y el espectáculo.

teatro griego frank romero day, fiesta de la vendimia.jpg
El publico puede ingresar al Teatro Griego con alimentos y bebidas, sin restricciones.

Transporte público: recorridos y costos (acto central)

Se ha dispuesto un operativo especial de colectivos para el traslado hacia el Teatro Griego:

  • Punto de partida: intersección de calles Godoy Cruz y Perú (Ciudad).

  • Recorrido: ida por Las Heras, Juan B. Justo, Lencinas, Rotonda UNC, Av. El Libertador hasta el Frank Romero Day.

  • Tarifa: el costo es de $2.100 por tramo, pudiendo abonarse con tarjeta SUBE física, SUBE Digital o medios de pago habilitados. El servicio iniciará a las 17.00 horas.

transporte, pasajeros, colectivos, micros, bondi, mendotran, parada de micro, fotogaleria.jpg
El valor del colectivo, por tramo, será de $2100.

La grilla artística:

La música será protagonista en cada jornada con una selección de artistas locales y nacionales:

  • Acto Central: la previa contará con la rumba de Simpecao, el folklore de Víctor Hugo Cortez y el legado de Los Trovadores de Cuyo. Luciano Pereyra cerrará la noche del domingo tras la coronación de la Reina Nacional.

Embed

  • Repetición (Miércoles 10 de marzo): el escenario recibirá a las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y la banda Batos y posteriormente se producirá la Repetición del Acto Central.

  • Lunes 9 de marzo: Actuarán, El Chaqueño Palavecino, LBC y Euge Quevedo, y La Re Pandilla.
  • Martes 10 de marzo: Se presentarán, Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen.
Embed

Con todo listo para que el escenario mayor de los mendocinos brille una vez más, la recomendación principal de las autoridades es la previsión. Paciencia en los ingresos y el equipamiento adecuado (abrigo y pilotos) serán los mejores aliados para que la lluvia no empañe la magia de la Vendimia.

Preguntas claves para tener en cuenta: Acto Central y Repetición

¿Se puede llevar heladerita con comida y alcohol?

Sí. Está permitido el ingreso de alimentos y bebidas (incluyendo vino) sin límite de cantidad. Podés llevar tu propia heladerita para disfrutar durante la previa y el acto central.

¿Qué pasa si llueve durante el Acto Central?

El pronóstico indica lluvias persistentes y frío el sábado por la noche. Es fundamental llevar piloto o paraguas y abrigo, ya que el espectáculo solo se suspende o reprograma en caso de contingencias climáticas extremas que pongan en riesgo la seguridad.

¿Cuánto cuesta el colectivo y desde dónde sale?

El servicio especial cuesta $2100 por tramo y se abona únicamente con tarjeta SUBE (física o digital). Los micros salen desde la intersección de Godoy Cruz y Perú (Ciudad) a partir de las 17 del domingo.

