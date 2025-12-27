27 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Jornada positiva para el Gobierno

Milei celebró la sanción del Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal: "Es un hecho histórico"

El Presidente festejó la aprobación de ambas leyes y habló de un punto de inflexión. Todas las reacciones del oficialismo tras una sesión exitosa en el Senado.

El presidente, conforme por lo resuelto en el Senado.

Foto: NA

El mandatario se expresó a través de un extenso mensaje en su cuenta de X, luego de que la Cámara alta convirtiera en ley ambas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, consideradas claves para el rumbo económico del Gobierno.

El mensaje de Javier Milei tras la votación en el Senado

En su publicación, Milei destacó que no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista, y comparó la situación con el Presupuesto 2017, al que diferenció por haber tenido déficit.

No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números

En ese mismo mensaje, sostuvo que la reforma del Régimen Penal Tributario, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años”, y aseguró que permitirá utilizar los ahorros con mayor libertad, al tiempo que los “blinda frente a futuros gobiernos”.

“En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”, agregó.

Asimismo, a través de un comunicado difundido al finalizar la sesión, la Oficina del Presidente remarcó que el Presupuesto 2026 es la primera ley de ingresos y gastos sin déficit fiscal en décadas.

Además, el Gobierno destacó que, con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, “los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes”, en línea con el cambio de paradigma que impulsa la gestión libertaria en materia tributaria.

La celebración de Santilli y Bullrich, y las repercusiones oficialistas

El ministro del Interior, Diego Santilli, celebró la sanción del Presupuesto 2026 y afirmó que, “después de tres años, la Argentina vuelve a tener un presupuesto equilibrado”.

En declaraciones televisivas, agradeció el trabajo de los senadores, de Patricia Bullrich y del equipo del Poder Ejecutivo, y sostuvo que la aprobación fue posible gracias a “un trabajo en equipo”.

Por su parte, Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno tiene “metas claras” y valoró la amplia mayoría obtenida en el Senado. “Estamos contentos. Hemos logrado una amplia mayoría. Eso muestra que es un nuevo momento, en el que no estamos aislados”, señaló, y agregó que el respaldo legislativo permite contar con instrumentos para gobernar tras un año marcado por fuertes tensiones políticas.

En el mismo sentido se expresaron otros dirigentes de peso del oficialismo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de bloque en ese cuerpo, Gabriel Bornoroni; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el resto de los ministros del gabinete mileísta.

