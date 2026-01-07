El Concejo de San Rafael archivó la destitución de Martín Antolín y el libertario seguirá en su banca

El planteo había sido impulsado por sectores de la oposición, que consideraron que la conducta del edil no era compatible con el ejercicio de un cargo público. Sin embargo, la mayoría del cuerpo deliberativo entendió que no correspondía avanzar con una sanción política, ya que el hecho fue abordado por la Justicia contravencional.
Caso Martín Antolín: la definición del Concejo Deliberante de San Rafael
Tras conocerse el fallo judicial, ingresó al Concejo Deliberante un pedido para evaluar la destitución del edil. El debate se centró en si correspondía aplicar una sanción institucional adicional o si el caso ya había sido resuelto en el ámbito judicial.
Finalmente, el cuerpo deliberativo resolvió archivar el expediente, decisión que contó con el acompañamiento del bloque del Partido Justicialista, mientras que Cambia Mendoza insistió con la necesidad de una sanción política.
Con esa votación, quedó firme la decisión de que Antolín continúe ejerciendo como concejal, sin sanciones internas por parte del cuerpo.
Cruces políticos y postura del concejal
Luego de la resolución, el concejal libertario sostuvo que cumplió con todas las sanciones impuestas por la Justicia y calificó el intento de destitución como una maniobra política. También afirmó que su eventual renuncia habría modificado la composición del Concejo Deliberante.
Desde otros espacios políticos, en tanto, hubo pronunciamientos de repudio al episodio, aunque sin acompañar el avance de una sanción institucional, al considerar que el caso no encuadraba dentro de las causales de remoción previstas.
El antecedente: la detención de Martín Antolín en la Ciudad de Mendoza
El hecho ocurrió en noviembre de 2025 en la avenida Arístides Villanueva, donde Antolín fue interceptado durante un control de tránsito. El test de alcoholemia arrojó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.
Por el episodio, el concejal reconoció la infracción y accedió a un juicio abreviado, que derivó en una multa millonaria, la inhabilitación para conducir por un año y la realización de actividades de concientización vial, entre ellas con la asociación Estrella Amarilla.