8 de enero de 2026
Sitio Andino
Causa por corrupción

Acaudalada subasta de la mansión del exsecretario de Néstor Kirchner

El procedimiento fue realizado por el gobierno nacional, tras el proceso judicial, y la venta fue valuada en 673.454 dólares.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de la Nación subastó la mansión del exsecretario de Néstor Kirchner. Tras el procedimiento judicial, se realizó la venta de la propiedad valuada en 673.454 dólares. El jefe de Gabinete Manuel Adorni celebró la subasta.

Se trata de Daniel Muñoz, quien falleció en 2016 y se desempeñaba como secretario del expresidente de la Nación. La vivienda de lujo se ubica en Villa Devoto y fue decomisada por la "Causa Cuadernos" en 2021. La Justicia aprobó el decomiso tras confirmar que el dinero con el que fue adquirida, provenía de la corrupción en obras públicas.

G-GeMyUWoAAOq_y (1)

Manuel Adorni celebró la subasta

El jefe de Gabinete Manuel Adorni comunicó el decomiso a través de sus redes sociales. "El Gobierno nacional ha subastado una casona en Villa Devoto que pertenecía a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, decomisada en una causa por corrupción", indicó.

G-GeMyaXoAAJcoB (1)

Además, agregó: "La Justicia determinó su decomiso tras comprobar que fue adquirida con fondos provenientes de la corrupción en la obra pública. La venta valuada en 673.454 dólares es un paso más para que el dinero proveniente de la corrupción y los delitos vuelva a los argentinos".

Temas
