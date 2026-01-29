29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026

Foto: Pexels.
Por Sitio Andino Economía

Este jueves 29 de enero de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.465 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.415.

DÓLAR MIÉRCOLES.jpg

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero de 2026
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 27 de enero de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 29 de enero de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.465;
  • Para la venta a $1.485.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 29 de enero de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.461,86 para la compra;
  • A $1.463,25 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.508,97 para la compra;
  • A $1.513,72 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.839,50 para la compra;
  • A $1.904,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 29 de enero de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.670 para la compra;
  • En $1.770 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $599 para la compra;
  • A $1.668,69 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 26 de enero de 2026

Inflación amesetada: por qué la "última milla" puede complicar la estrategia de Javier Milei

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 25 de enero de 2026

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 24 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 22 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 21 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero de 2026

Las Más Leídas

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias.
oportunidad

La medida que lanzó el IPV y puede beneficiar a cientos de familias

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero en Mendoza

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta