En Mendoza, varios padres anticipan las compras de útiles escolares para evitar el caos de febrero.

Desde mediados de diciembre, los mostradores de las librerías de la provincia de Mendoza empezaron a recibir consultas y pedidos de útiles escolares. El comportamiento de los consumidores ha cambiado: ya no se trata solo de "ganarle a la inflación", sino de sacarse de encima el peso logístico de "la lista".

libreria, utiles escolares.jpg Útiles escolares: comenzó la venta en Mendoza. Foto: Yemel Fil Compra de útiles escolares: padres más planificados Las clases en Mendoza ya tienen fecha: el miércoles 23 de febrero las aulas de todos los niveles educativos volverán a llenarse de alumnos y según refirió a Sitio Andino, Gisela Levatino, dueña de una distribuidora mayorista, "la tendencia de este 2026 es la planificación a la hora de comprar los materiales".

"Muchos padres han optado por comprar la lista completa, adquiriendo en una sola transacción todo lo solicitado por los docentes para el ciclo lectivo. Esto permite a las familias iniciar el periodo de vacaciones con la tranquilidad de tener el equipamiento resuelto.

libreria, utiles escolares.jpg Muchos padres optaron por anticiparse y comprar la lista previo a irse de vacaciones. Foto: Yemel Fil Precios estables y pedidos fraccionados A diferencia de otros inicios de año, el impacto en el bolsillo ha sido moderado. Según referentes del sector, los aumentos no han sido significativos respecto a 2025. Los ajustes de precios oscilan apenas entre un 10% y un 15%, y cabe destacar que este incremento no se aplica de manera uniforme a todos los artículos, encontrando incluso productos con valores similares a los del año pasado.

Por otro lado, los comerciantes detallan que son varias las instituciones educativas que han optado por un cambio de estrategia: Reducción de listas: las escuelas están optando por pedidos más acotados para el inicio de clases.

Entregas parciales: en lugar de solicitar todo en febrero, se realizan dos o tres pedidos menores a lo largo del año para alivianar el costo inicial. libreria, utiles escolares.jpg Listas más acotadas, pero se solicitan dos o tres veces al año. Foto: Yemel Fil El "factor Chile" y el reciclaje en casa En el presupuesto escolar, los ítems más costosos suelen ser las mochilas y las cartucheras. Aquí es donde los mendocinos aplican dos estrategias clave, según cuentan los comerciantes: Reciclaje: existe una fuerte tendencia a reutilizar estos elementos si están en buen estado, priorizando el gasto en artículos de consumo diario (hojas, cuadernos, lápices). mochilas escolares.jpeg Las mochilas y las cartucheras se reciclan o, por lo general, los padres las compran en Chile. Compras transandinas: muchas familias aprovechan sus vacaciones en Chile para adquirir estos productos. La diferencia de precio sigue siendo atractiva y, en muchos casos, los padres destacan que la calidad y variedad disponible del otro lado de la cordillera es superior. Con precios que acompañan y una oferta diversificada, el regreso a las aulas se perfila sin los sobresaltos económicos de temporadas pasadas.