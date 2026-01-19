19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Consumo

En Mendoza, varios padres anticipan las compras de útiles escolares para evitar el caos de febrero

Las clases en la provincia de Mendoza comienzan el miércoles 23 de febrero, sin embargo, desde diciembre, muchos comenzaron a comprar los útiles escolares.

En Mendoza, varios padres anticipan las compras de útiles escolares para evitar el caos de febrero.

En Mendoza, varios padres anticipan las compras de útiles escolares para evitar el caos de febrero.

Foto: Archivo / Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Desde mediados de diciembre, los mostradores de las librerías de la provincia de Mendoza empezaron a recibir consultas y pedidos de útiles escolares. El comportamiento de los consumidores ha cambiado: ya no se trata solo de "ganarle a la inflación", sino de sacarse de encima el peso logístico de "la lista".

libreria, utiles escolares.jpg
Útiles escolares: comenzó la venta en Mendoza.

Útiles escolares: comenzó la venta en Mendoza.

Compra de útiles escolares: padres más planificados

Las clases en Mendoza ya tienen fecha: el miércoles 23 de febrero las aulas de todos los niveles educativos volverán a llenarse de alumnos y según refirió a Sitio Andino, Gisela Levatino, dueña de una distribuidora mayorista, "la tendencia de este 2026 es la planificación a la hora de comprar los materiales".

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 19 de enero
El Paso a Chile permanece abierto ese lunes 19 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

"Muchos padres han optado por comprar la lista completa, adquiriendo en una sola transacción todo lo solicitado por los docentes para el ciclo lectivo. Esto permite a las familias iniciar el periodo de vacaciones con la tranquilidad de tener el equipamiento resuelto.

libreria, utiles escolares.jpg
Muchos padres optaron por anticiparse y comprar la lista previo a irse de vacaciones.

Muchos padres optaron por anticiparse y comprar la lista previo a irse de vacaciones.

Precios estables y pedidos fraccionados

A diferencia de otros inicios de año, el impacto en el bolsillo ha sido moderado. Según referentes del sector, los aumentos no han sido significativos respecto a 2025. Los ajustes de precios oscilan apenas entre un 10% y un 15%, y cabe destacar que este incremento no se aplica de manera uniforme a todos los artículos, encontrando incluso productos con valores similares a los del año pasado.

Por otro lado, los comerciantes detallan que son varias las instituciones educativas que han optado por un cambio de estrategia:

  • Reducción de listas: las escuelas están optando por pedidos más acotados para el inicio de clases.

  • Entregas parciales: en lugar de solicitar todo en febrero, se realizan dos o tres pedidos menores a lo largo del año para alivianar el costo inicial.

libreria, utiles escolares.jpg
Listas más acotadas, pero se solicitan dos o tres veces al año.

Listas más acotadas, pero se solicitan dos o tres veces al año.

El "factor Chile" y el reciclaje en casa

En el presupuesto escolar, los ítems más costosos suelen ser las mochilas y las cartucheras. Aquí es donde los mendocinos aplican dos estrategias clave, según cuentan los comerciantes:

  • Reciclaje: existe una fuerte tendencia a reutilizar estos elementos si están en buen estado, priorizando el gasto en artículos de consumo diario (hojas, cuadernos, lápices).

mochilas escolares.jpeg
Las mochilas y las cartucheras se reciclan o, por lo general, los padres las compran en Chile.

Las mochilas y las cartucheras se reciclan o, por lo general, los padres las compran en Chile.

  • Compras transandinas: muchas familias aprovechan sus vacaciones en Chile para adquirir estos productos. La diferencia de precio sigue siendo atractiva y, en muchos casos, los padres destacan que la calidad y variedad disponible del otro lado de la cordillera es superior.

Con precios que acompañan y una oferta diversificada, el regreso a las aulas se perfila sin los sobresaltos económicos de temporadas pasadas.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 19 de enero

Tras el domingo fresco, vuelve el calor: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

De dónde es y a qué números jugó el nuevo millonario que dejó el Quini 6

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, sus padres encabezaron una emotiva misa

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Las imágenes del deslizamiento de tierras en Comodoro Rivadavia: evacuaciones, casas destruidas y servicios cortados

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

El mediático disparó contra el artista popular, pero después se retractó.
En Jesús María

Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino por su show junto a Milei y después se retractó

Guaymallén: La víctima fatal tenía 27 años y viajaba junto a su pareja y una beba de un año.
Hospitalizaron a una menor

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo