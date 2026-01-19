En Mendoza, varios padres anticipan las compras de útiles escolares para evitar el caos de febrero.

Desde mediados de diciembre, los mostradores de las librerías de la provincia de Mendoza empezaron a recibir consultas y pedidos deútiles escolares. El comportamiento de los consumidores ha cambiado: ya no se trata solo de "ganarle a la inflación", sino de sacarse de encima el peso logístico de "la lista".
Compra de útiles escolares: padres más planificados
"Muchos padres han optado por comprar la lista completa, adquiriendo en una sola transacción todo lo solicitado por los docentes para el ciclo lectivo. Esto permite a las familias iniciar el periodo de vacaciones con la tranquilidad de tener el equipamiento resuelto.
Precios estables y pedidos fraccionados
A diferencia de otros inicios de año, el impacto en el bolsillo ha sido moderado. Según referentes del sector, los aumentos no han sido significativos respecto a 2025. Los ajustes de precios oscilan apenas entre un 10% y un 15%, y cabe destacar que este incremento no se aplica de manera uniforme a todos los artículos, encontrando incluso productos con valores similares a los del año pasado.
Por otro lado, los comerciantes detallan que son varias las instituciones educativas que han optado por un cambio de estrategia:
Reducción de listas: las escuelas están optando por pedidos más acotados para el inicio de clases.
Entregas parciales: en lugar de solicitar todo en febrero, se realizan dos o tres pedidos menores a lo largo del año para alivianar el costo inicial.
El "factor Chile" y el reciclaje en casa
En el presupuesto escolar, los ítems más costosos suelen ser las mochilas y las cartucheras. Aquí es donde los mendocinos aplican dos estrategias clave, según cuentan los comerciantes:
Reciclaje: existe una fuerte tendencia a reutilizar estos elementos si están en buen estado, priorizando el gasto en artículos de consumo diario (hojas, cuadernos, lápices).
Compras transandinas: muchas familias aprovechan sus vacaciones en Chile para adquirir estos productos. La diferencia de precio sigue siendo atractiva y, en muchos casos, los padres destacan que la calidad y variedad disponible del otro lado de la cordillera es superior.
Con precios que acompañan y una oferta diversificada, el regreso a las aulas se perfila sin los sobresaltos económicos de temporadas pasadas.