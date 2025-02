Vuelta a clases en Mendoza: compras de último momento e inclinación por las ofertas

“Creíamos que era Mendoza por lo de Chile, pensamos que la gente se estaba yendo allá [a comprar útiles] pero no , está pasando en todos lados . Hemos hablado con gente de Córdoba, de San Juan, de Catamarca, de La Rioja y, salvo San Juan, todos los lugares que no tienen paso a Chile enfrentan una situación similar ”, comentó Fernández.

Si bien reconoce que hay un grupo considerable de familias que viajan al país trasandino por la conveniencia cambiaria y la oferta, añade que "no toda la gente y no todos los que van a comprar son clientes, en este caso, de mi negocio. Entonces, no es tanto [el impacto en las ventas].

En línea con lo ocurrido en días festivos como Reyes Magos, las ventas de cara al comienzo de clases no han sido tan alentadoras para los comerciantes. Según expresó Fernández, la cantidad de padres y madres que desfilaron por las góndolas de librerías y comercios en busca de útiles escolares ha sido esporádica y casi "sobre la fecha".

“Recién ayer había gente en el negocio, pero no es siempre así. En otros años tenía 10, 12, o 15 días así, permanente. Ahora son 2, 3 o 4 días nomás”, relató sobre el cambio de escenario. "La semana pasada teníamos promociones con el Banco Nación y se llenó. La gente busca las promociones, entonces vos pones ofertas o la opción de pago en efectivo y vas captando gente", señala.

El año pasado tuvimos ventas desde noviembre y diciembre de 2023. Ahora no tenemos ventas en esos meses y se nota más en el total.

A esto se suma que el presupuesto destinado por los clientes ha sido tan variable como la cantidad de útiles que se llevan.

En lo relativo al gasto promedio por alumno, Fernández precisó que la cifra es muy variable. Ante un año marcado por la crisis, muchos argentinos eligen gastar en lo justo y necesario y asegurarse, por lo menos, de llegar a fin de mes. "En la lista de útiles hay escuelas que piden un montón de cosas, otras que no, otras que aún no las comparten. Además, hay quienes tienen que comprar la mochila y hay gente que no", expresó.

Lo cierto es que muchos padres también prefieren ahorrar costos al reutilizar colores, cartucheras o mochilas del año anterior y que se encuentran en buen estado. Asimismo, el titular de la Cámara de Librerías precisó que muchos "se rebelan" y no compran todo lo que detallan las listas. "Si les piden dos o tres plasticolas, llevan una sola y dicen, bueno, que lleven [lo que falta] después", expresa.

Utiles Compras por la vuelta a clases: poco movimiento en Mendoza e inclinación por las ofertas web

Por otro lado, un factor que benefició a los comerciantes y trae optimismo es la readecuación de las grandes marcas de los valores de sus productos. Días atrás, Rubén Páez, comerciante de la Librería Fax en San Rafael, expresó a TVA Mendoza que dichas marcas "tuvieron que bajar sus precios para poder estar en competencia, porque los materiales importados tuvieron una baja importante por la quita de retenciones y demás impuestos”.

Fernández coincide en que muchos proveedores se alinearon a esta decisión y otros los mantuvieron. Incluso hay quienes exhiben los mismos valores desde diciembre del 2023. "Cuando empezaron a bajar era porque había un dólar previsto a no menos de 2.000 o 3.000 pesos. Después vieron que no vendían", lo que llevó a muchas marcas a modificar nuevamente los números

"Yo creo que esta tendencia va a seguir durante todo el año. Esto no para acá porque, primero, a la gente no le alcanza, entonces la fábrica va a tener que bajar para poder vender. Van a seguir blanqueándose todos los precios", anticipó.

Entre campeones mundiales y princesas: los diseños más elegidos por los más chicos

Si bien las tendencias y hábitos de compras en la provincia pueden ser fluctuantes, hay algo que se mantiene: los gustos de los peques por los equipos de fútbol y por los personajes de películas.

En "Colores", la librería de Gustavo Fernández situada en Libertad 579, Villa Nueva, las cartucheras, carpetas y mochilas de la Selección Argentina o con diseños de princesas de Disney suelen ser los más pedidos. A ellos se suma un clásico de hace varios años: el Hombre Araña, querido en niños, niñas y adultos por igual.

mochilas elegidas por niños.png Spider-Man, Bluey y Princesas, algunos de los diseños preferidos de los más chicos. Web

Asimismo, en otros comercios de Mendoza también crecen los pedidos de útiles con diseños de unicornios, personajes de "Minecraft", "Sonic" o "Fortnite", youtubers y series o programas televisivos actuales, como "Bluey", o "Margarita".

