Sin embargo, en Mendoza las ventas tuvieron un sabor agridulce. En diálogo con Sitio Andino , el presidente de la Cámara de Empresas Comerciales, de Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys), Adrían Alín , precisó que este dato no se refleja tal cual en la provincia.

Feria del juguete, maipu, reyes magos.jpg Datos con sabor agridulce: cómo fueron las ventas por Reyes Magos en Mendoza Foto: Yemel Fil

“Es un promedio nacional, pero algunas jugueterías no lo han detectado y esto también tiene algo que ver con los que se van a comprar a Chile ”, explica Alín. Y continúa: “Por más que haya aumentado el promedio, no nos alcanza para equilibrar el barco. Tuvimos todo un año de depresión económica; arrancamos con meses del 30%, 40% o 50% en los que no se vendió”.