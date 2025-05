La emotiva decisión que tomó la familia del joven fallecido en el choque de Tunuyán

La familia informó que se donó corneas, un riñón, el hígado, el páncreas y el corazón. Cinco personas recibirán los órganos.

“El doctor dijo que pudo salvar 5 vidas. Hijo mio, es tan grande la tristeza, el dolor, y a la vez saber que corazón sigue latiendo me da fuerzas, saber que pudiste ayudar a cinco personas a seguir viviendo, me siento tan orgullosa. Te amo Tiago, no hay peor dolor que perder un hijo, eso no tiene nombre ni explicación”, escribió la madre del menor, Natalia Escandar, en Facebook.

En relación al velorio, se indicó que tras la autopsia que lleva a cabo el Cuerpo Médico Forense desde las 8 de esta mañana, los restos del adolescente son velados en Vista Flores.