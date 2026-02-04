El Municipio de San Rafael avanza con los Encuentros de Mujeres en el departamento

Encuentros de mujeres en San Rafael.

El Municipio de San Rafael, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, viene llevando a cabo una serie de “Encuentros de Mujeres” en diferentes puntos de la geografía departamental.

Esta mañana la sede fue el paraje Malvinas Sur y el convite tuvo lugar en la plaza Santa Teresita. La propuesta convoca a mujeres de todas las edades, con el objetivo de generar espacios de diálogo, intercambio de saberes y puesta en común de historias y experiencias.

Ámbitos de participación en San Rafael En este marco, Pascua, vecina de Malvinas Sur, destacó la importancia de la iniciativa y expresó su satisfacción por el espacio generado: “Estoy muy contenta con esta propuesta porque nos permite encontrarnos, charlar y escucharnos entre todas. A veces una necesita compartir lo que le pasa y acá se siente acompañada. Ojalá estos encuentros sigan creciendo”.

Estos espacios se consolidan como ámbitos de participación y construcción colectiva, donde el consenso, el disfrute y el compañerismo son protagonistas, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo el acompañamiento entre mujeres.