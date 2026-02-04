4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Inclusión y participación

El Municipio de San Rafael avanza con los Encuentros de Mujeres en el departamento

La propuesta municipal de San Rafael continúa recorriendo el departamento y convocando a mujeres de todas las edades.

Encuentros de mujeres en San Rafael.

Encuentros de mujeres en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, viene llevando a cabo una serie de “Encuentros de Mujeres” en diferentes puntos de la geografía departamental.

Esta mañana la sede fue el paraje Malvinas Sur y el convite tuvo lugar en la plaza Santa Teresita. La propuesta convoca a mujeres de todas las edades, con el objetivo de generar espacios de diálogo, intercambio de saberes y puesta en común de historias y experiencias.

Lee además
nueva iluminacion y material deportivo para el centro municipal los gladiadores de san rafael
Obras que transforman

Nueva iluminación y material deportivo para el centro municipal Los Gladiadores de San Rafael
El gobernador Alfredo Cornejo trabaja en una iniciativa para facilitarle el trámite a los municipios.
Alerta por el arbolado público

Riesgo silencioso: el proyecto reflotado por el oficialismo para agilizar la quita de árboles en mal estado

Ámbitos de participación en San Rafael

En este marco, Pascua, vecina de Malvinas Sur, destacó la importancia de la iniciativa y expresó su satisfacción por el espacio generado: “Estoy muy contenta con esta propuesta porque nos permite encontrarnos, charlar y escucharnos entre todas. A veces una necesita compartir lo que le pasa y acá se siente acompañada. Ojalá estos encuentros sigan creciendo”.

Estos espacios se consolidan como ámbitos de participación y construcción colectiva, donde el consenso, el disfrute y el compañerismo son protagonistas, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo el acompañamiento entre mujeres.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael inaugura dos nuevos espacios de encuentro para la comunidad

El Municipio de San Rafael mejora la accesibilidad en caminos rurales tras contingencias climáticas

Jimena Latorre: "Es un hito clave para la matriz energética de Mendoza"

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

Luis Petri defendió las reformas laboral y penal: qué argumentó

San Rafael trabaja para normalizar el alumbrado público tras las inclemencias climáticas

Milagro en San Rafael: una mujer cayó a un canal y vecinos le salvaron la vida

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta

LO QUE SE LEE AHORA
Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza.
Verano cultural

Continúan los Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza

Las Más Leídas

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza
El clima

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades.  video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero