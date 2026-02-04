4 de febrero de 2026
Nueva iluminación y material deportivo para el centro municipal Los Gladiadores de San Rafael

El intendente de San Rafael Omar Félix participó del encendido de las luces y destacó el rol del deporte como herramienta de inclusión y contención.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Día a día más de 120 niños y niñas concurren al centro deportivo municipal Los Gladiadores ubicado en Vélez Sarsfield y Tulio Angrimán. Allí el Municipio de San Rafael hizo el tendido eléctrico y colocó equipos lumínicos para que los chicos puedan entrenar con su cancha con la flamante iluminación.

El Intendente Omar Félix acompañó a la comunidad deportiva en el “encendido” de su nueva iluminación y entregó material deportivo para el fútbol femenino y masculino.

image

Agradecidos al Municipio de San Rafael

Alexis, uno de los profes del centro contó que “esto es un sueño cumplido. Arrancamos hace 4 años y llegar a esto es increíble” y agregó que “esto nos permite extender los horarios de entrenamiento, especialmente en invierno cuando oscurece más temprano”.

El centro cuenta con 80 chicos en el fútbol barrial, 40 chicas en el fútbol femenino y también tienen un equipo de fustal. “Sin el apoyo del municipio sería imposible. Estamos agradecidos, porque esto nos permite seguir proyectando y creciendo”, dijo el profe quien también destacó el “acompañamiento de los papás que están todos los días colaborando”.

Gabriela dirige a las chicas del femenino y remarcó que “cuando empezamos éramos 6 y ahora somos 40 y esto significa un montón para nosotras. Las chicas están recontentas, felices por todo esto”.

image

Apoyo a los clubes de San Rafael

El Municipio, a través de la Dirección de Deportes, brinda apoyo permanente a los clubes e instituciones de todo el departamento. “Esta es una escuelita netamente municipal. El trabajo que se hace es increíble y nos llenan de orgullo”, indicó la directora del área Alejandra Bajbuj quien planteó que “por suerte se suman cada vez más chicos. Esto no solo es deporte, es también contención”.

