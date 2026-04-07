Con aporte mendocino, La Libertad Avanza logró dictamen y Glaciares quedó a un paso de ser ley

El oficialismo logró el aval para sacar dictamen y se trata en el recinto.

El Gobierno de Mendoza intervino a favor de la reforma a la Ley de Glaciares , que podría ser sancionada definitivamente este miércoles , cuando la Cámara de Diputados trate el texto que ya aprobó el Senado semanas atrás . La norma impulsada por Casa Rosada y algunas provincias obtuvo dictamen de comisión este martes y quedó en condiciones de discutirse en el recinto mañana.

El respaldo local a la norma quedó asentado a través de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , quien marcó el posicionamiento de la provincia en un debate atravesado por tensiones entre desarrollo productivo y protección ambiental , que tuvo también su capítulo en este tenso encuentro.

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La emisaria del Ejecutivo provincial defendió el expediente y puso el foco en la capacidad de las provincias para gestionar sus recursos naturales , cuestionando las miradas que deslegitiman ese rol. “ Decir que los técnicos de las provincias no tienen competencias para decidir o planificar políticas es un contrasentido y una falta de honestidad intelectual ”, lanzó Latorre, quien fue diputada nacional hasta 2023.

En ese sentido, remarcó que el debate sobre la ley no debe "reducirse a consignas simplificadas" , sino que debe abordar las falencias que —según planteó— arrastra la normativa vigente desde su origen. “ En 2008 y 2010 (año de su sanción) se cuestionaban el federalismo, la seguridad jurídica y la indeterminación técnica. En 2026, los cuestionamientos siguen siendo los mismos ”, advirtió.

Jimena Latorre, comisión conjunta Diputados dictamen Ley de Glaciares 07-04-26 Jimena Latorre defendió la reforma a la Ley de Glaciares en comisión de Diputados de la Nación. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Además, defendió el concepto de “federalismo de concertación”, al señalar que la gestión ambiental debe surgir de la articulación entre Nación y provincias, sin que ninguna de las partes pierda competencias. “No es desarrollo o ambiente. No es minería o agua. Crecimiento o proteccionismo. Tenemos que armonizar esos intereses”, sintetizó.

En cuanto a la aplicación de la ley vigente, si bien destacó el trabajo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), planteó que existe una “arbitrariedad técnica” al concentrar decisiones en un único organismo. “Hemos cedido potestades a un solo organismo técnico y eso es arbitrariedad técnica, que es tan o más peligrosa que la política o administrativa”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que uno de los principales problemas es la falta de información completa, lo que —según explicó— termina frenando proyectos productivos, incluso en ausencia de evidencia concreta de afectación ambiental.

El modelo Mendoza en la discusión por la Ley de Glaciares

La funcionaria provincial mencionó algunos ejemplos en el territorio, como Malargüe Distrito Minero Occidental, que contó con la articulación de trabajo entre organismos científicos, el sector privado y el Estado. Destacó que hubo iniciativas integradas en ese proyecto que fueron descartadas por superposición con glaciares. Por lo tanto, reflejó, los controles funcionan.

Aunque planteó que hacen falta estudios más profundos para gestionar con mayor eficiencia "el riesgo y el desarrollo". Por eso —ejemplificó— en Mendoza se creó una guía de referencia "con los distintos aspectos que tiene que relevar el proponente", auditada por el propio Ianigla y la Unidad de Gestión Ambiental, de la que forman parte "ciudadanos de a pie".

También destacó que las evaluaciones de impacto ambiental son analizadas la autoridad ambiental minera, luego estudiadas por universidades y organismos técnicos, con instancias de control abiertas a la ciudadanía; para finalmente ser avaladas por la Legislatura.

Cámara de Diputados de la Nación Régimen Penal Juvenil La Cámara de Diputados trata este miércoles la reforma a la Ley de Glaciares y podría convertirse en ley. Foto: NA

Qué cambia la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto que impulsa La Libertad Avanza no modifica el objeto de protección —los glaciares y el ambiente periglaciar—, pero sí introduce cambios en la forma de aplicación de la norma. Entre los principales puntos, se destacan:

Mayor participación de las provincias en la definición y control de las actividades.

en la definición y control de las actividades. Revisión de criterios técnicos considerados "ambiguos" en la ley actual.

en la ley actual. Paso de un esquema de prohibiciones rígidas a evaluaciones de impacto ambiental .

. Posibilidad de mejorar y actualizar el inventario de glaciares con un enfoque más colaborativo.

Según Latorre, el objetivo es “corregir falencias” y dotar de mayor operatividad a la norma, sin resignar la protección ambiental. “La mejora de la técnica legislativa es condición para la efectividad de los derechos”, sostuvo.

Ley de Glaciares, Glaciar, montaña, cordillera La reforma a la Ley de Glaciares enfrenta a ambientalistas con desarrollistas. Imagen generada por IA

La reforma a Glaciares se convertiría en ley: cómo votarían los mendocinos

Con el dictamen ya firmado, el oficialismo buscará aprobar la reforma este miércoles en la Cámara de Diputados. El Gobierno confía en tener los votos necesarios para convertirla en ley. A menos que se acuerden cambios al texto llegado desde el Senado, pareciera tener el camino allanado. Sería un movimiento político importante para correr un poco el eje del debate público, hoy centrado en los escandaletes que rodean a Manuel Adorni y en los préstamos del Banco Nación a funcionarios mileístas.

Por el lado de los diputados mendocinos, su actuación en el recinto prácticamente es "voto cantado". Se inclinarían por el acompañamiento Facundo Correa Llano (LLA), Luis Petri (LLA), Mercedes Llano (LLA), Álvaro Martínez (LLA), Julieta Metral Asencio (LLA), Lisandro Nieri (UCR) y Pamela Verasay (UCR). En tanto que lo harían por la negativa Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Martín Aveiro (UxP) y Emir Félix (UxP).