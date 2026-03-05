Día Nacional del Gas Natural: por qué se celebra este 5 de marzo Foto: Archivo

Cada 5 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional del Gas. La fecha busca destacar uno de los recursos naturales más importantes del país, tanto por su peso en la economía como por su rol como fuente de energía eficiente, y recordar el hecho histórico que marcó su nacionalización.

Día Nacional del Gas: por qué se recuerda el 5 de marzo La efeméride remite a la creación de la Dirección Nacional del Gas, el 5 de marzo de 1945, organismo público encargado de distribuir y comercializar el gas natural en todo el territorio argentino. Aunque fue privatizado en 1992, durante su funcionamiento llegó a ser considerada la tercera empresa de su tipo más importante del mundo.

Su origen está ligado al proceso de nacionalización del servicio, cuando el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), tomó posesión de las instalaciones de la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires Ltda., hasta entonces en manos de capitales ingleses.

Ese paso marcó el inicio del desarrollo moderno de la actividad gasífera en el país y permitió la expansión del servicio público a millones de hogares e industrias. Con el tiempo, el sector experimentó un fuerte crecimiento en infraestructura e inversiones, posicionándose entre los más desarrollados a nivel internacional.

Utilizado para calefacción, cocción de alimentos y como combustible, el gas es considerado uno de los recursos energéticos más eficientes, seguros y económicos en comparación con otros combustibles fósiles. Fuente: Argentina.com.ar

