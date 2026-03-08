8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides

Día del Empleado Hospitalario: por qué se celebra hoy, 8 de marzo

Cada 8 de marzo se conmemora el Día del Empleado Hospitalario. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Empleado Hospitalario: por qué se celebra hoy, 8 de marzo

Día del Empleado Hospitalario: por qué se celebra hoy, 8 de marzo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de marzo se conmemora el Día del Empleado Hospitalario, una fecha destinada a reconocer y homenajear la labor de quienes se desempeñan en el sistema sanitario. A continuación, te contamos el origen de esta efeméride y su importancia.

empleada hospitalaria
Hoy es el Día del Empleado Hospitalario

Hoy es el Día del Empleado Hospitalario

Por qué hoy, 8 de marzo, es el Día del Empleado Hospitalario

Aunque no existe una fecha precisa que marque el origen de esta efeméride, el Día del Empleado Hospitalario se celebra con el propósito de reconocer la labor de quienes integran el sistema de salud. La jornada busca visibilizar el compromiso y el esfuerzo cotidiano de los trabajadores que desempeñan un rol fundamental en la atención y el cuidado de las personas.

Lee además
¿Por qué los mejores chefs del mundo solo usan ollas de cobre? El secreto del sabor perfecto
Un aliado de lujo en la cocina

¿Por qué los mejores chefs del mundo solo usan ollas de cobre?: el secreto del sabor perfecto
Tiempo inestable en Mendoza: las recomendaciones para asistir al Acto Central de la Vendimia. Imagen generada con IA
Para tener en cuenta

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

Este reconocimiento alcanza no solo a médicos, enfermeros y enfermeras, sino también a todos los hombres y mujeres que forman parte del ámbito sanitario. Entre ellos se encuentran quienes elaboran políticas públicas de salud, los docentes que forman a las nuevas generaciones de profesionales, el personal administrativo, los investigadores de la comunidad científica, los farmacéuticos, técnicos y trabajadores comunitarios.

Cada uno, desde su lugar y especialidad, contribuye al funcionamiento del sistema de salud y al bienestar de la sociedad. A través de su trabajo diario, comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las poblaciones y garantizar el acceso a la atención sanitaria.

Temas
Seguí leyendo

Tras ser coronadas, la reina y virreina nacional serán homenajeadas en Cultura

"El Día de la Mujer es cada día", la reflexión de una científica mendocina

Tras la tormenta, autoridades confirmaron que el Teatro Griego está en condiciones para realizar el Acto Central

Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados

Habrá corte de luz en un departamento del Valle de Uco este domingo 8 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

LO QUE SE LEE AHORA
Tras la tormenta, el Frank Romero Day se pone a punto: confirman la realización del Acto Central.
Cuenta regresiva

Tras la tormenta, autoridades confirmaron que el Teatro Griego está en condiciones para realizar el Acto Central

Las Más Leídas

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Transitar con precuación

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo