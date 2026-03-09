9 de marzo de 2026
El regreso más esperado

Jóvenes Pordioseros celebran 25 años de rock y regresan a Mendoza con un show especial

La histórica banda liderada por Toti Iglesias llega a Mendoza. Interpretarán las canciones del primer álbum que los convirtieron en referentes del género.

Jóvenes Pordioseros vuelve a Mendoza para reencontrarse con su público

Jóvenes Pordioseros vuelve a Mendoza para reencontrarse con su público

El espíritu del rock barrial argentino volverá a sentirse con fuerza en Mendoza. Jóvenes Pordioseros, la histórica banda liderada por Cristian "Toti" Iglesias, llegará a la provincia para protagonizar una noche cargada de historia, clásicos y emoción.

En este esperado regreso, la banda propone un show especial: interpretará de manera completa su disco debut Probame, recientemente editado por primera vez en plataformas digitales, además de repasar las canciones que marcaron a generaciones de seguidores del rock nacional.

El evento será el sábado 21 de marzo en 23 Ríos Craftbeer, donde el grupo celebrará su trayectoria junto a su público mendocino. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

jóvenes pordioseros, mendoza, show, rock
En este esperado regreso, la banda propone un show especial

En este esperado regreso, la banda propone un show especial

Un regreso con historia y emoción

Con más de tres décadas de recorrido dentro del rock argentino, Jóvenes Pordioseros se consolidó como una de las expresiones más auténticas del llamado rock callejero. Formados a comienzos de los años noventa en Villa Lugano, el grupo construyó una identidad propia basada en un sonido crudo, directo y sin artificios.

A lo largo de los años, la banda logró conectar profundamente con su público gracias a letras que retratan la vida cotidiana: la amistad, el barrio, la noche y el descontrol, elementos que forman parte del ADN del rock callejero argentino.

El disco que marcó una generación

El show en Mendoza tendrá un momento central: la interpretación completa de Probame, el álbum debut que impulsó a la banda a la escena nacional y que hoy vuelve a cobrar protagonismo tras su reciente llegada a las plataformas digitales.

Discos como Probame, Vicio y Sangre, contienen algunos de los temas más emblemáticos del grupo, entre ellos "Descontrolado", "Pegado" y "¿Qué se siente estar tan sola?", canciones que con el tiempo se transformaron en verdaderos himnos del rock argentino.

jóvenes pordioseros, mendoza, show, rock
El grupo construyó una identidad propia basada en un sonido crudo, directo y sin artificios

El grupo construyó una identidad propia basada en un sonido crudo, directo y sin artificios

La propuesta de esta gira busca revivir el espíritu de ese primer disco, al mismo tiempo que recorre los clásicos infaltables que consolidaron la carrera de la banda.

Una noche para fans de siempre y nuevas generaciones

La presentación del 21 de marzo promete ser una celebración del camino recorrido por Jóvenes Pordioseros, pero también una oportunidad para que nuevas generaciones descubran en vivo a una de las bandas más representativas del género.

La velada contará además con la participación de Setas y Los Trapos de Abel como bandas invitadas, completando una grilla que anticipa una noche intensa para los amantes del rock.

Con un repertorio cargado de clásicos y la energía que los convirtió en referentes del rock barrial, Jóvenes Pordioseros vuelve a Mendoza para reencontrarse con su público y celebrar 25 años de historia sobre el escenario. Una noche que promete guitarras al frente, pogo y canciones que siguen marcando generaciones.

