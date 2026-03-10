10 de marzo de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 10 de marzo

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Durante la mañana y tarde de este martes 10 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 10 de marzo

Ciudad

  • – En la intersección de calle San Luis con Montecaseros y zonas aledañas. De 10.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • – En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Roque Sáenz Peña; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En el Carril a Lavalle, hacia el oeste de calle Milagros. En calle Milagros, entre Roque Sáenz Peña y Carril a Lavalle. En el barrio Nebot y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

  • – En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En calle Belgrano, entre Güemes y Amin. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – En calle Melchor Villanueva, entre Miguel Silva y Ruta Nacional N°40 Sur. De 9.30 a 12.30 h.

  • – En la intersección de calle Aguirre con Ruta Provincial N°89 y zonas aledañas; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Colomer, entre López y Resero; Goudge. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

