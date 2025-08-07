CULTURA FINANCIERA LABORAL

Bienestar financiero en las empresas: claves para el éxito organizacional más allá del salario

Más que un salario, el bienestar financiero es clave para la motivación y continuidad en empresas modernas. Conocé las herramientas que marcan la diferencia.

Bienestar financiero en las empresas: claves para el éxito organizacional más allá del salario

Bienestar financiero en las empresas: claves para el éxito organizacional más allá del salario

 Por Paula Pia Ariet

El bienestar financiero no es solo una aspiración personal: es una necesidad organizacional clave para toda empresa. Se define como la capacidad que tiene un colaborador para afrontar sus compromisos económicos presentes y futuros con confianza, sin estrés financiero, y pudiendo planificar para emergencias y objetivos personales.

En este contexto, las organizaciones juegan un rol clave. Más allá del salario, las empresas pueden —y deben— acompañar a sus equipos en la construcción de una relación más sana con el dinero. ¿Cómo? A través de políticas y herramientas concretas que promuevan la estabilidad y la autonomía económica.

Lee además
beneplacito y cautela en la mineria por el cambio en las retenciones
Exportaciones

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

Estrategias financieras clave para fortalecer la organización

Entre las principales estrategias se destacan:

  • Educación financiera y asesoramiento personalizado, que incluye talleres sobre presupuesto, ahorro, inversión y planificación;
  • Promoción de la conciencia financiera, ayudando a los colaboradores a tomar dimensión real de sus ingresos, clasificar sus gastos y repensar hábitos de consumo;
  • Herramientas de liquidez y control, como adelantos salariales, retiros anticipados o pagos flexibles;
  • Productos financieros internos o convenios externos, que contemplan préstamos accesibles, fondos para emergencias o servicios financieros bonificados.

Estas acciones no solo generan beneficios para los colaboradores —mayor tranquilidad, motivación y capacidad de ahorro— sino también para las empresas: se observan mejoras en el desempeño, menor ausentismo, mayor retención y un vínculo más profundo con la cultura organizacional.

El puente entre compensación y bienestar financiero

Incorporar el bienestar financiero a la estrategia de compensaciones amplía el alcance de estas herramientas y fortalece su impacto.

Por ejemplo:

  • Compensación flexible: permite que el colaborador elija cómo recibir parte de su paquete salarial, en efectivo o en beneficios como transporte, guardería, alimentación o formación. Esta opción puede reducir la carga fiscal hasta un 30% y mejorar el ingreso disponible neto;
  • Bonificaciones alineadas con la estabilidad financiera: se pueden vincular a metas personales como el ahorro o la inversión, y ofrecer planes de participación en utilidades o stock options, generando sentido de pertenencia y planificación de largo plazo;
  • Asesoramiento financiero como parte del paquete extendido: hoy, muchas compañías líderes integran programas de bienestar financiero dentro de sus políticas de compensación.

Impacto tangible en finanzas y capital humano

Según distintos estudios, los colaboradores con estrés financiero pueden perder entre 4 y 6 horas de foco laboral a la semana. A su vez, el 83% confía en su empresa para ayudarlo en la planificación de su futuro financiero. Empresas que trabajaron con gestión capital humano implementaron estos programas y lograron reducir la rotación en un 27% y aumentar la satisfacción laboral en un 30%.

Paula Pía Ariet
Informas revelan que los colaboradores con estrés financiero pueden perder entre 4 y 6 horas de foco laboral a la semana

Informas revelan que los colaboradores con estrés financiero pueden perder entre 4 y 6 horas de foco laboral a la semana

El bienestar financiero representa una evolución en la forma de entender la compensación. Deja de ser una cuestión meramente transaccional para convertirse en una herramienta estratégica: una que empodera a cada colaborador y fortalece la cultura organizacional.

Cultura organizacional y bienestar financiero: clave para el futuro empresarial

Las empresas que eligen integrar este enfoque a sus políticas de capital humano no solo mejoran sus indicadores de productividad y retención. También construyen confianza, sostenibilidad y sentido. Porque hablar de bienestar financiero es, en definitiva, hablar de cómo las organizaciones acompañan a las personas en uno de los aspectos más determinantes de su vida: su relación con el dinero.

XV Foro de Compensaciones y Beneficios

El próximo jueves 14 de Agosto se realizará una nueva edición del Foro de compensaciones, el evento sobre economía y capital humano más esperado por gerentes, empresarios y líderes de capital humano de Mendoza y el interior de nuestro país.

Los invitamos a inscribirse de forma gratuita para disfrutar de la transmisión en vivo del evento a través de este link.

Hablaremos de economía, compensaciones, y analizaremos las últimas tendencias en el mundo del capital humano y los negocios. También realizaremos sorteos para todos los inscriptos al formato virtual.

FORO DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
El Foro de Compensaciones y Beneficios tendrá lugar el próximo jueves 14 de agosto

El Foro de Compensaciones y Beneficios tendrá lugar el próximo jueves 14 de agosto

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: cómo acceder, requisitos y fecha límite de inscripción

Importaciones récord de juguetes en la previa del Día del Niño

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la última jornada presencial de la Audiencia Pública

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Los supermercados chinos buscan quedarse con una parte de Carrefour Argentina

Un informe reveló cómo la tarjeta de crédito gana terreno en el consumo argentino

Cómo será la nueva tabla de incapacidades laborales que el Gobierno implementará desde 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 7 de agosto de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

La ley que declara la emergencia en el Hospital Garrahan obtuvo media sanción en Diputados
Congreso nacional

Cómo votaron la Ley Garrahan los diputados mendocinos y qué dice el proyecto

El Gobierno de Mendoza decidió modernizar el diseño de los taxis. 
Cambios

Este es el nuevo cambio en el diseño de los taxis dispuesto por el Gobierno de Mendoza

Te Puede Interesar

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones
Exportaciones

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones

Por Marcelo López Álvarez
En la previa al cierre de alianzas, el PD tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario.
elecciones 2025

El Partido Demócrata tiene sus candidatos y persisten las dudas con el PRO para un frente libertario

Por Cecilia Zabala
Los padres antivacunas podrán ser denunciados y sancionados en Mendoza.
salud

Vacunación obligatoria: los padres "antivacunas" podrán ser sancionados

Por Cecilia Zabala