Cáritas San Rafael realizó una nueva edición de la campaña "Una Frazada para mi Hermano"

La tradicional campaña solidaria "Una Frazada para mi Hermano" celebró su 22ª edición en la sede de Cáritas San Rafael, renovando el compromiso de vecinos y voluntarios con las familias e instituciones que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Con más de dos décadas de historia, la propuesta se consolidó como una de las acciones solidarias más emblemáticas de San Rafael.
La tradicional campaña solidaria "Una Frazada para mi Hermano" celebró su 22ª edición en la sede de Cáritas San Rafael, renovando el compromiso de vecinos y voluntarios con las familias e instituciones que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
La iniciativa, que se desarrolla desde hace más de dos décadas, tiene como principal objetivo la confección de acolchados y mantas que luego serán distribuidos durante el invierno a quienes más lo necesitan.
Como ocurre cada año, la propuesta convocó a decenas de personas que se acercaron para colaborar de distintas maneras: cosiendo, cortando telas o aportando materiales.
Los organizadores destacaron que cualquier ayuda suma y recordaron que los vecinos pueden participar llevando máquinas de coser, tijeras, retazos de tela o simplemente ofreciendo su tiempo como voluntarios.
Gracias a este trabajo colectivo, la campaña busca incrementar la cantidad de acolchados confeccionados y ampliar el alcance de la asistencia.
"Una Frazada para mi Hermano" se ha convertido en una de las iniciativas solidarias más emblemáticas de San Rafael.
A lo largo de sus 22 años de historia, la campaña logró movilizar a cientos de vecinos y consolidar una red de colaboración que, invierno tras invierno, brinda abrigo y acompañamiento a familias e instituciones de la comunidad.
Con una nueva edición ya en marcha, la solidaridad volvió a ser protagonista y demostró, una vez más, que el compromiso colectivo puede marcar una diferencia concreta en la vida de muchas personas.